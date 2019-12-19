ЗОЖ или не ЗОЖ?: жители Волгограда отказываются от всего мучного

Аналитика 19.12.2019 12:16
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19.12.2019 12:16
Продажи хлеба, макаронных изделий и муки в ноябре упали во многих российских городах и в Волгограде в том числе. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", приводятся сегодня в исследовании компании-оператора фискальных данных "Такском", проанализировавшей более 17 миллиардов кассовых чеков по всей стране.
Так, в России в ноябре 2019 года продажи хлеба упали на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Средняя цена за батон составила 38 рублей, и за последние 12 месяцев этот показатель практически не изменился. Аналитиками был отмечен и спад продаж макаронных изделий и муки: на 17% и на 9% соответственно. Средняя цена пачки макарон – 47 рублей, муки – 37 рублей.
В Волгограде продажи хлеба в ноябре упали на 13% при средней цене за батон в размере 37 рублей. Спад продаж муки составил 7%, макаронных изделий - 10%. Средняя цена пачки муки в Волгограде составила 37 рублей, макарон - 47 рублей.
Самый высокий спад продаж на этот ассортимент товаров аналитики отмечают в Москве. Столица лидирует и по самой высокой цене на товары.
Причины такого поведения покупателей в исследовании не поясняются.
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