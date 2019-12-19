Политика

У депутатов Государственной думы России начались зимние каникулы

Политика 19.12.2019 10:01
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19.12.2019 10:01


С сегодняшнего дня депутаты Госдумы могут расслабиться почти на месяц -  для законодательного органа власти начались оплачиваемые каникулы. Как сообщает ИА «Высота 102», решение  о том, что с 19 декабря работать уже не стоит, Совет думы принял в начале месяца. Ожидается, что сегодня  депутаты примут участие в просмотрах большой пресс-конференции Владимира Путина, а еще, во второй половине дня по инициативе фракции КПРФ в Госдуме запланирован показ документального фильма «Полет в черное безмолвие». 

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