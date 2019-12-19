У депутатов Государственной думы России начались зимние каникулы





С сегодняшнего дня депутаты Госдумы могут расслабиться почти на месяц - для законодательного органа власти начались оплачиваемые каникулы. Как сообщает ИА «Высота 102», решение о том, что с 19 декабря работать уже не стоит, Совет думы принял в начале месяца. Ожидается, что сегодня депутаты примут участие в просмотрах большой пресс-конференции Владимира Путина, а еще, во второй половине дня по инициативе фракции КПРФ в Госдуме запланирован показ документального фильма «Полет в черное безмолвие».



