



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области правоохранители по горячим следам задержали 60-летнего жителя Краснослободска. Пенсионер подозревается в жестоком убийстве собственной супруги.

- 26 августа 2025 года в одной из квартир города Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области обнаружено тело местной жительницы с множественными колото-резаными ранениями в области шеи, груди, спины и рук, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

По информации криминалистов, женщине в общей сложности были нанесены 20 ножевых ран. От полученных увечий пенсионерка скончалась на месте.

Подозреваемый в преступлении был оперативно задержан полицией. По информации следователей, в ночь с 25 на 26 августа между супругами произошёл конфликт. В какой-то момент вспыливший мужчина схватил нож и начал наносить жене удары по всему телу.

Отметим, в настоящее время правоохранители направили в суд ходатайство о помещении задержанного в СИЗО.

Фото из архива ИА "Высота 102"