«Точка поставлена»: с 1 сентября в Волгоградской области запретят складировать ветки в местах сбора ТКО
Общество 27.08.2025 09:08
0
27.08.2025 09:08
По всей стране новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами начнут действовать буквально через несколько дней. Они касаются, в первую очередь, четкого разграничения между видами отходов, а также порядка их накопления и вывоза.
Суть изменений в законодательстве, регламентирующих порядок обращения с отходами, пояснил ИА «Высота 102» первый заместитель директора регионального оператора по обращению с ТКО Рашид Тугушев.
– С 1 сентября, согласно постановлению №293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами», складирование растительных и строительных отходов запрещено в границах мест накопления ТКО, то есть на контейнерных площадках. Это важный момент, и он ставит точку в проблемном вопросе, являются ли данные виды отходов ТКО. Нет, не являются. Соответственно, они запрещены к складированию в тех местах, куда люди выносят бытовой мусор, – отметил Тугушев.
К сожалению, заваленные ветками, кирпичами и отходами квартирных ремонтов контейнерные площадки – довольно частая картина, которую вынуждены наблюдать жители региона вблизи своих домов. Нередко сюда свозят не предназначенный для контейнеров мусор, как граждане, так и организации, не желающие тратиться на привлечение специализированных компаний. Однако такие стихийные свалки несут угрозу домам и другому имуществу жителей, так как периодически горят. Пожар может вызвать даже брошенная на ветки непотушенная сигарета.
Подобный случай произошел недавно на улице Демидовская в Центральном районе Волгограда. 21 августа здесь вспыхнула заваленная растительными отходами свалка, которая образовалась рядом с мусорными контейнерами. В итоге пожарным пришлось отбивать дома жителей от огня, пострадал припаркованный недалеко от очага возгорания грузовой автомобиль.
26 августа сотрудники регионального оператора привезли на расчищенную после пожара площадку четыре новых контейнера, забрав поврежденные огнем емкости для сбора ТКО. Но на практике, даже после ликвидации таких стихийных свалок на месте контейнерных площадок снова вырастают горы не предназначенного для складирования в емкости мусора.
Действия граждан и юридических лиц, которые будут продолжать захламлять контейнерные площадки растительными и строительными отходами, попадают в зону административного кодекса Волгоградской области. С 1 сентября за подобные административные нарушения будет повышен размер штрафов: для граждан он составит до 3 тысяч рублей, для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.
Для того, чтобы правильно утилизировать ветки, которые образуются после обрезки деревьев, строительные отходы после ремонта, волгоградцам теперь нужно обращаться в специализированные организации, которые занимаются вывозом таких отходов.
Фото и видео Алексея Костякова / ИА «Высота 102»
