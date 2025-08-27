Общество

Как трамваи готовят к рейсу: репортаж с ремзоны Волгоградского депо

Общество 27.08.2025 17:49
Для большинства горожан трамвай – привычное средство передвижения, которое каждый день без перебоев доставляет пассажиров к месту назначения. Но за этой кажущейся простотой стоит большая и кропотливая работа. Центр этой работы – ремонтная зона трамвайного депо, куда вагоны возвращаются после рейсов, чтобы пройти осмотр и при необходимости ремонт.
В просторных цехах, где воздух пропитан запахом металла и масла, почти не бывает тишины. Здесь работают смотровые ямы для диагностики тележек и тормозных систем, подъемные механизмы для снятия колёсных пар, сварочные посты, отдельные участки по ремонту электрооборудования. Каждый вечер, когда трамваи сходят с линии, начинается ответственная смена специалистов, от которых напрямую зависит безопасность пассажиров. 

– Ночью у нас не меньше работы, чем днём на маршрутах, – говорит начальник цеха Сергей Брюханов. – За несколько часов нужно успеть осмотреть десятки вагонов. Ошибки мы себе позволить не можем.
Сначала проводится технический осмотр: проверяются тормоза, работа дверей, состояние электроники. Механики и инженеры используют как визуальный контроль, так и приборы, способные уловить малейшие отклонения. Иногда неисправность заметна лишь по звуку или вибрации, и в таких случаях решающее значение имеет опыт. 

– Бывает, что внешне вагон выглядит исправным, но мы понимаем: что-то работает не так, – отмечает главный инженер Дмитрий Великанов. – Лучше остановить его на ремонт сейчас, чем допустить поломку на линии.
Если дефекты незначительные, ремонт выполняется сразу же. На это уходят часы, но утром вагон уже снова готов перевозить пассажиров. Более серьёзные неисправности требуют больше времени и усилий: тогда в работу включаются разные бригады. Механики меняют тележки, сварщики усиливают конструкции, электромеханики проверяют кабели и блоки управления. 

– Трамвай – это сложный организм, и здесь нет второстепенных деталей, – подчёркивает инженер-электрик Сергей Вовченко. – Всё должно работать идеально, иначе страдает весь вагон.
Особенно напряжённо проходят ночные смены. Днём почти все вагоны на маршрутах, поэтому для крупных ремонтов остаются только ночные «окна». В это время цех оживает звоном инструментов, искрами сварки и гулом компрессоров. К утру трамваи должны снова выйти на линию, и эта необходимость заставляет работать максимально чётко и слаженно.

Обычно пассажиры не задумываются о том, что происходит в депо. Утром они просто садятся в вагон, уверенные, что он довезёт их до нужной остановки. Но за этой уверенностью стоит труд десятков специалистов, для которых каждое утро – это итог ночной работы. 
– Когда я вижу, как трамвай, на котором мы возились до рассвета, спокойно идёт по маршруту, это самая лучшая награда, – признаётся слесарь-электрик Игнатьев Илья. – Значит, мы сделали всё правильно.

Ремонтная зона депо – это место, где трамвай получает «вторую жизнь». Именно здесь формируется надёжность всего городского транспорта, и именно здесь рождается то доверие, с которым пассажиры каждый день выходят на остановки.
Если вы когда-нибудь задумывались, каково это – заниматься настоящим делом, которое имеет вес и результат, возможно, вы просто ещё не смотрели в сторону этой профессии. Узнать подробнее о ней можно в отделе кадров АО «ЭлектроТранспорт Плюс» по телефону 8(8442) 23-86-42.
Фото: предоставлены АО «ЭлектроТранспорт Плюс»
Реклама. АО «ЭлектроТранспорт Плюс», ИНН 3443147336, erid: F7NfYUJCUneTSTs4qELg

