В Волгограде прокуратура уличила инспектора ГАИ в служебном подлоге





В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ГАИ. По данным прокуратуры, правоохранитель, оформляя ДТП со сбитым пешеходом, совершил судебный подлог, в результате чего виновник аварии ушёл от ответственности.





Надзорное ведомство установило, что 6 июня Турал Мамедов, управляя автомобилем «Лада Веста», у дома № 103 на ул. Шекснинской пытался избежать пробки, выехав на встречную полосу движения. В результате он на полном ходу сбил переходившую дорогу 26-летнюю девушку и врезался в один из припаркованных автомобилей.

При этом, оформляя аварию, инспектор сфабриковал обстоятельства произошедшего и впоследствии вынес постановление об отказе в привлечении виновника аварии к ответственности.

- С учетом собранных в ходе надзорной проверки доказательств в настоящее время прокуратурой инициировано привлечение Мамедова к административной ответственности в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, на основании материалов проверки прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда по данному факту в отношении двух инспекторов ДПС возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время расследование данного уголовного дела взято надзорным ведомством на контроль.

Фото и видео: прокуратура Волгоградской области