Мировой судья вынес решение о дисквалификации на 1 год директора ООО ЧОП «Русь-Волгоград» за повторное нарушение трудовых прав работников, сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Установлено, что с марта по апрель текущего года в этом ЧОП к работе были допущены сотрудники без оформления трудовых правоотношений. При этом заработная плата им систематически задерживалась.

Ранее, как напомнила Черединина, данная охранная организация и ее руководитель по инициативе прокуратуры привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушения трудовых прав работников.

Директора признали виновным по ч. 5 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (Повторное неоформление с работниками трудовых правоотношений и невыплату заработной платы). Он лишен права управления организацией на 1 год. Ему также назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. На 50 тысяч оштрафовано и юридическое лицо.

Это решение было обжаловано в Дзержинском районном суде Волгограда, который оставил его без изменения. Отмечается, что долг перед работниками ЧОП в сумме около 80 тысяч рублей в настоящее время погашен в полном объеме.