Происшествия

В Волгоградской области локомотив снес легковушку

Происшествия 27.08.2025 08:58
0
27.08.2025 08:58


В Волгоградской области на железнодорожном переезде произошло очередное ДТП. По сообщению Приволжской железной дороги, происшествие случилось сегодня, 27 августа, в 4-16 ч. на регулируемом переезде между станциями Урюпино и Ольшанка. Легковой автомобиль выехал на пути прямо перед приближающемся одиночным локомотивом. При этом переезд был оборудован сигнализацией.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но  столкновения избежать не удалось. К счастью, в ДТП никто не пострадал, а на движение поездов происшествие не повлияло.

Фото архив

Лента новостей

12:56
В сети завирусился ролик с танцующим главным тренером «Ротора» БояринцевымСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Опрос Билайна: почти каждый второй абонент планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетейСмотреть фотографии
12:17
ФСБ: волгоградец, планировавший нападение на военный аэродром, маскировался под курьераСмотреть фотографии
11:48
Бил ножом и не мог остановиться: под Волгоградом задержали пенсионера, заколовшего супругуСмотреть фотографии
11:24
Жителям Волгограда рекомендуют перейти на цифровые сервисы ЖКХСмотреть фотографии
11:21
Машину вывернуло наизнанку: под Волгоградом засняли жуткие последствия столкновения фуры с иномаркойСмотреть фотографии
11:16
Не узнать: Дом офицеров в Волгограде открылся после капремонтаСмотреть фотографии
10:37
«Ему требуется помощь»: в Волжском бесследно исчез 56-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:19
РИА: в Волгограде арестован агент СБУ, готовивший атаку на военный аэродром в ЭнгельсеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Систему вентиляции модернизируют на КНС Кировского района ВолгоградаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде уборку парка на ул. 7-й Гвардейской отдадут на аутсорсинг за 21 млн рублейСмотреть фотографии
09:48
«Им что, в рабство теперь?»: жители волгоградского села встали на защиту семьи, которой присудили полмиллиарда за сгоревший лесСмотреть фотографии
09:08
«Точка поставлена»: с 1 сентября в Волгоградской области запретят складировать ветки в местах сбора ТКОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:58
В Волгоградской области локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
08:48
Опытный врач скорой помощи Сергей Федоров скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Безработный экс-мэр Михайловки подался в сельские депутатыСмотреть фотографии
06:26
Шесть пролетов МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
06:07
Волгоградцы остались без зарплат на 4,7 млнСмотреть фотографии
21:11
Рыбный союз: в России падают цены на красную икруСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде мэрия за 6 млн составит рейтинг самых «убитых» аварийных домовСмотреть фотографии
20:19
Две скоростные электрички назначили на 30 августа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
В Волжском мужчина со спущенными штанами и в позе «А-А» над Чебурашкой попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области осудили напавшего на полицейского рецидивистаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде «Газель» сбила школьника у «Юбилейного»Смотреть фотографии
18:16
Готовьте денежки? Парковка у ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда может стать платнойСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде засняли утонувшие в асфальте трамвайные пути на ул. ЕлецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростковСмотреть фотографии
15:37
В шаговой доступности: ВолгаКалий реализует проекты повышения качества жизни сотрудниковСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде эвакуировали Центральный районный судСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде ищут родственников потерявшей память пенсионеркиСмотреть фотографии
 