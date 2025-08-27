В Волгоградской области локомотив снес легковушку

В Волгоградской области на железнодорожном переезде произошло очередное ДТП. По сообщению Приволжской железной дороги, происшествие случилось сегодня, 27 августа, в 4-16 ч. на регулируемом переезде между станциями Урюпино и Ольшанка. Легковой автомобиль выехал на пути прямо перед приближающемся одиночным локомотивом. При этом переезд был оборудован сигнализацией.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. К счастью, в ДТП никто не пострадал, а на движение поездов происшествие не повлияло.
Фото архив