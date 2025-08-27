



В ФСБ рассказали подробности о разоблаченном волгоградце, которого подозревают в организации нападении на военный аэродром. Выяснилось, что 35-летний мужчина, готовясь к совершению преступления, передвигался по Саратову под видом курьера одного из популярных сервисов доставки, и собирался извлечь из тайников заранее заготовленные компоненты для диверсии.

Напомним, как сообщало V102.RU, волгоградец подозревается в сотрудничестве с Киевом и планировал навести вражеские БПЛА для последующего поражения аэродрома в Энгельсе. С 2019 по 2022 год мужчина временно проживал на территории Львовской области. Однако после окончания срока действия разрешения на временное пребывание перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины. В этой связи он попал в поле зрения сотрудников Службы безопасности Украины и был завербован. Он должен был выехать в РФ и совершить диверсионно-террористический акт. За это ему обещали украинское гражданство.



Перед возвращением в Россию он прошел спецподготовку на Украине и прибыл в родной Волгоград, после чего отправился в Саратов.



Агент арендовал квартиру вблизи военного аэродрома в Энгельсе, где его и задержали сотрудники ФСБ.



Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



