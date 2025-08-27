Жителям Волгограда рекомендуют перейти на цифровые сервисы ЖКХ

Общество 27.08.2025 11:24 Реклама
С каждым годом все больше волгоградцев открывают для себя преимущества цифровых технологий в сфере ЖКХ. Жители отмечают, что теперь они могут легко и быстро решать вопросы, которые ранее вызывали неудобства.
С дистанционными сервисами все необходимые действия жители Волгограда могут совершать в любое время и из любой точки на карте, даже из командировки или отпуска. Быстрая оплата счетов, подача заявлений или уточнение необходимых сведений становятся доступными в один клик. Это особенно удобно для занятых людей и семей с маленькими детьми.
В перечень удобных дистанционных решений от АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» входят:
1. Электронная квитанция на оплату ЖКХ: просто, своевременно, экологично! Счета всегда под рукой, а оплата занимает всего несколько кликов.
2. Личный кабинет абонента: контроль за своим лицевым счетом в любое время и в любом месте. Детализация начислений, история платежей электронные форматы заявлений и многое другое.
3. Мобильное приложение: удобно и быстро! Функционал Личного кабинета прямо в гаджете.
Воспользуйтесь дистанционными сервисами ЖКХ уже сегодня — сделайте шаг навстречу современным технологиям и комфортной жизни!
Еще больше полезной информации в Телеграм-канале ИВЦ ЖКХ.
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneTSTs1pEN7
