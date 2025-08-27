Андрей Бочаров обсудил с силовиками безопасность массовых гуляний в сентябре





27 августа в администрации Волгоградской области прошло совместное заседание членов оперштаба региона и координационного совета по обеспечению правопорядка под председательством губернатора Андрея Бочарова. Руководитель заслушал доклады силовиков и обозначил приоритетные задачи на фоне подготовки к массовым мероприятиям, запланированным на сентябрь 2025 года.

По информации властей, с 4 по 6 сентября состоится IV молодежный фестиваль #ТриЧетыре, который плавно перейдёт в гуляния на День города 6-7 сентября. Кроме того, с 4 по 25 сентября регион примет военно-патриотические игры «Зарница 2.0» и «Семейная зарница». 13 и 14 сентября в 28 населённых пунктах области пройдут выборы.

Андрей Бочаров поручил мобилизовать все силы и средства для обеспечения безопасности участников этих мероприятий.

- В ходе подготовки к проведению всех намеченных мероприятий особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности задействованных административных объектов, объектов транспорта, жизнедеятельности, мест массового пребывания людей, а также пожарной безопасности объектов. В ведомствах и службах, задействованных в обеспечении общественного порядка, проводятся необходимые учения и тренировки, а также инструктажи для привлекаемого контингента и персонала, - подчеркнул глава региона.

Также губернатор поручил главам местных администраций быть готовыми организовать круглосуточное дежурство. Кроме того, к охране правопорядка решено привлечь казаков, волонтёров, дружинников и добровольцев. Под особый контроль должна быть взята перевозка детей автобусным транспортом.

Фото: администрация Волгоградской области