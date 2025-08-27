



Куда отправиться туристу, которого уже ничем не удивишь? В нашем регионе немало мест, которые обязательно стоит увидеть своими глазами даже самым искушенным путешественникам.

Для тех, кто уверен, что видел в Волгоградской области все и бывал даже в самых неочевидных местах, обновленная платформа для путешествий поможет заново открыть для себя родной регион. Отправляйтесь на дегустацию черной икры или живописную экоферму, покоряйте меловые горы, спускайтесь под землю.

Экстремалы, гурманы, романтики или первооткрыватели – выбирайте путешествие по душе и собирайтесь в удивительные места вместе с T2. Уже не терпится? Тогда поехали!





Настоящим авантюристам всегда не сидится на месте и не терпится испытать себя на прочность. Им жизненно необходимо, чтобы любое путешествие запомнилось на всю жизнь, а посты в соцсетях собрали сотни лайков.

Такой отдых зайдет тем, кто не представляет себя без водной стихии. Берите друзей, забирайтесь на доску и присоединяйтесь к групповой прогулке на сапах по ерику Верблюд. А если сапборд для вас слишком спокойный формат, попробуйте свои силы в вейксерфинге в Краснослободске. Здесь тоже есть доска, на которую надо встать и попытаться поймать волну. Только волну создает не океан, а катер, который едет прямо перед вами.





Ближе к вечеру загляните в прибрежные кафе с видом на Волгу и огни вечернего Волгограда. Это поможет привести мысли в порядок, остановиться и красиво закончить вечер выходного дня.





В этом путешествии вам будет невероятно вкусно, красиво и интересно. В этих местах точно не останетесь голодными, а еще вдохновитесь на кулинарные подвиги у себя дома. И придерживайтесь правила: не сфоткал – не было!

Опытные рыбаки знают, что самое рыбное место – река Ахтуба. Сюда при сбросе воды с ГЭС устремляются сомы, сазаны, карпы, караси, судаки, щуки, а еще водится вкусная тарань. За богатым уловом на Ахтубу ежегодно съезжаются туристы со всей страны и редко уезжают с пустыми руками. Но если это все-таки произойдет, не расстраивайтесь. На осетровой ферме «Рыбосетр» недалеко от шлюзов можно отправиться в увлекательное путешествие по лабиринтам бассейнов, увидеть как маленькие чёрные икринки превращаются в крошечных мальков и как взрослые особи вальяжно плавают среди прозрачных струй. Отсюда можно увезти домой не только вкусную рыбу, но и баночку черной, красной или щучьей икры. Чем не рыбацкий трофей!





По пути обязательно посетите озеро лотосов, расположенное в Волго-Ахтубинской пойме. В августе этот водоем буквально расцветает. Как в нем оказались краснокнижные растения родом из Азии, неясно до сих пор. Но за их красотой и ароматом стоит сделать небольшой крюк в своем путешествии, заодно заглянув в настоящую «Обитель птиц». В ней собрана уникальная коллекция пернатых, не характерных для региона. На них можно не только любоваться, но и кормить, фотографировать и слушать их пение.

Такое путешествие на природу даст больше, чем привычные выходные дома – оно поможет отключиться от суеты и насладиться удивительной природой региона.

В 125 километрах от Волгограда в живописной долине раскинулась уникальная ферма «Балыклейская», где мирно сосуществуют олени, страусы, овцы и муфлоны. Далеко от города, но это путешествие стоит целого дня – начните его с прогулки по живописным лугам, где грациозно пасутся олени. Затем отправляйтесь к страусиным загонам, где можно понаблюдать за этими экзотическими птицами и узнать интересные факты об их жизни. Далее, следуя по тропинкам, вы попадете на пастбища овец, где пушистые стада мирно жуют траву, а пастухи поделятся секретами традиционного овцеводства. Завершите экскурсию встречей с муфлонами, обитающими на склонах холмов.





На обратном пути обязательно отправляйтесь на зов предков к Александровскому грабену – одному из самых удивительных мест Волгоградской области. Если вам хочется расслабиться, подышать свежим прохладным воздухом и полюбоваться уникальными видами, то это место точно понравится. Александровский грабен – это геологический памятник эпохи палеогена. На его склонах видна история Земли со времен динозавров: каолиновая глина, отпечатки древних моллюсков и скелетов древних рыб, зубы древних акул.





Оставляйте шумный город за плечами и выдвигайтесь туда, где точно никто не найдет. Такой маршрут поможет больше узнать об истории Волгоградской области и побывать в местах, от которых дух захватывает.

Первым делом загляните в «арбузную столицу» России – город Камышин. Знаете, что ежегодно в августе здесь проходит красочный фестиваль, посвященный этой полосатой ягоде или фрукту? Вот там и узнаете, заодно попробуете десятки сортов арбузов, примете участие в настоящем карнавале и конкурсах на арбузную тематику. Голодными с такого фестиваля точно не уйдете, а еще увезете с собой сотни сочных фотографий для соцсетей и баночку необычного арбузного варенья.





На обратном пути заверните в Волжскую Швейцарию – да, и такое в Волгоградской области тоже есть. Так называют высокое плато, разделенное глубокими долинами и балками, за пейзажи, напоминающие Альпийские горы. Здесь вы увидите интересные экземпляры флоры и фауны, многие из которых занесены в Красную книгу. А еще сможете познакомиться с одной из главных достопримечательностей региона – необычными «скалами» Столбичами. Это десять гигантских каменных столбов-колоссов высотой 90–100 метров, которые неизменно привлекают внимание гостей со всего мира.

