Общество

Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов отмечает 55-летие

Общество 27.08.2025 15:02
0
27.08.2025 15:02


Сегодня, 27 августа, депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов отмечает круглую дату – 55 лет. Это время, когда можно оглянуться назад, и подвести промежуточные итоги своей жизни, карьеры и общественной работы.

Руслан Шарифов успел поработать в коммерческих организациях, в администрации Волгограда,  а в Волгоградской областной думе он представляет интересы жителей Советского района уже пять созывов  – с 2003 года. В профессиональном росте ему помогало стремление научиться новому.

Получив первое высшее образование в Волгоградском техническом университете, он закончил потом Волгоградскую академию государственной службы по специальности «юрист» и стал кандидатом экономических наук.

Неслучайно в нынешнем региональном парламенте он не только возглавляет комитет  по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям, но и помогает коллегам в законодательной деятельности в решении вопросов, связанных с образованием, наукой и культурой, а также с экономической политикой  и предпринимательством.

За вклад в развитие региона и парламентаризма он отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами. А в 2025 году ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Волгоградской областью».

С Русланом Вагитовичем хорошо знакомы жители, проживающие на территории Советского избирательного округа, а он находится с ними в постоянном контакте даже вне своей приемной. Волгоградцы не раз благодарили его за помощь в решении насущных вопросов и добрые дела, которые он старается не афишировать.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям Руслана Шарифова и желает ему дальнейших успехов в его парламентской работе, такой же кипучей энергии и неравнодушия!


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.08.2025 16:22
Общество 27.08.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 14:42
Общество 27.08.2025 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 14:15
Общество 27.08.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 14:02
Общество 27.08.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 13:11
Общество 27.08.2025 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 12:56
Общество 27.08.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 11:48
Общество 27.08.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 11:24 Реклама
Общество 27.08.2025 11:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 11:16
Общество 27.08.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 10:37
Общество 27.08.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:58
Общество 27.08.2025 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:51
Общество 27.08.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:48
Общество 27.08.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:08
Общество 27.08.2025 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 08:48
Общество 27.08.2025 08:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:22
В Волгограде силовики изъяли у подростка арсенал ножей и два пистолетаСмотреть фотографии
15:45
Волгоградец лишился Toyota Camry за 653 неоплаченных штрафа ГИБДДСмотреть фотографии
15:02
Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов отмечает 55-летиеСмотреть фотографии
14:42
Обнимашки с оленями, вейксёрфинг и фотоохота на осетров: как нескучно провести выходные в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Директора ЧОП «Русь-Волгоград» отстранили от руководства за невыплату зарплатСмотреть фотографии
14:02
Андрей Бочаров обсудил с силовиками безопасность массовых гуляний в сентябреСмотреть фотографии
13:11
Волгоградскому подрядчику выдали «черную метку» за сорванный ремонт зданий центров занятости в 7 районахСмотреть фотографии
12:56
В сети завирусился ролик с танцующим главным тренером «Ротора» БояринцевымСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
ФСБ: волгоградец, планировавший нападение на военный аэродром, маскировался под курьераСмотреть фотографии
11:48
Бил ножом и не мог остановиться: под Волгоградом задержали пенсионера, заколовшего супругуСмотреть фотографии
11:24
Жителям Волгограда рекомендуют перейти на цифровые сервисы ЖКХСмотреть фотографии
11:21
Машину вывернуло наизнанку: под Волгоградом засняли жуткие последствия столкновения фуры с иномаркойСмотреть фотографии
11:16
Не узнать: Дом офицеров в Волгограде открылся после капремонтаСмотреть фотографии
10:37
«Ему требуется помощь»: в Волжском бесследно исчез 56-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:19
РИА: в Волгограде арестован агент СБУ, готовивший атаку на военный аэродром в ЭнгельсеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Систему вентиляции модернизируют на КНС Кировского района ВолгоградаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде уборку парка на ул. 7-й Гвардейской отдадут на аутсорсинг за 21 млн рублейСмотреть фотографии
09:48
«Им что, в рабство теперь?»: жители волгоградского села встали на защиту семьи, которой присудили полмиллиарда за сгоревший лесСмотреть фотографии
09:08
«Точка поставлена»: с 1 сентября в Волгоградской области запретят складировать ветки в местах сбора ТКОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:58
В Волгоградской области локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
08:48
Опытный врач скорой помощи Сергей Федоров скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Безработный экс-мэр Михайловки подался в сельские депутатыСмотреть фотографии
06:26
Шесть пролетов МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
06:07
Волгоградцы остались без зарплат на 4,7 млнСмотреть фотографии
21:11
Рыбный союз: в России падают цены на красную икруСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде мэрия за 6 млн составит рейтинг самых «убитых» аварийных домовСмотреть фотографии
20:19
Две скоростные электрички назначили на 30 августа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
В Волжском мужчина со спущенными штанами и в позе «А-А» над Чебурашкой попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области осудили напавшего на полицейского рецидивистаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде «Газель» сбила школьника у «Юбилейного»Смотреть фотографии
 