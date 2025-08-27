Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов отмечает 55-летие

Сегодня, 27 августа, депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов отмечает круглую дату – 55 лет. Это время, когда можно оглянуться назад, и подвести промежуточные итоги своей жизни, карьеры и общественной работы.



Руслан Шарифов успел поработать в коммерческих организациях, в администрации Волгограда, а в Волгоградской областной думе он представляет интересы жителей Советского района уже пять созывов – с 2003 года. В профессиональном росте ему помогало стремление научиться новому.



Получив первое высшее образование в Волгоградском техническом университете, он закончил потом Волгоградскую академию государственной службы по специальности «юрист» и стал кандидатом экономических наук.



Неслучайно в нынешнем региональном парламенте он не только возглавляет комитет по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям, но и помогает коллегам в законодательной деятельности в решении вопросов, связанных с образованием, наукой и культурой, а также с экономической политикой и предпринимательством.



За вклад в развитие региона и парламентаризма он отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами. А в 2025 году ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Волгоградской областью».



С Русланом Вагитовичем хорошо знакомы жители, проживающие на территории Советского избирательного округа, а он находится с ними в постоянном контакте даже вне своей приемной. Волгоградцы не раз благодарили его за помощь в решении насущных вопросов и добрые дела, которые он старается не афишировать.



Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям Руслана Шарифова и желает ему дальнейших успехов в его парламентской работе, такой же кипучей энергии и неравнодушия!



