Волгоградец лишился Toyota Camry за 653 неоплаченных штрафа ГИБДД

В Волгограде судебные приставы поймали должника из Ольховского района, который умудрился получить 653 штрафа ГИБДД и не оплатить их. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, в результате образовалась задолженность на сумму более 1 миллиона рублей, которую автовладелец погашать не спешил, за что и поплатился.

- По месту регистрации он не проживал, извещения о вызове на прием к судебному приставу игнорировал, принадлежащий ему автомобиль скрывал, - рассказали в ГУ ФССП.

Должника нашли в Краснооктябрьском районе Волгограда с помощью сотрудников Госавтоинспекции. Приставы арестовали и изъяли у мужчины его автомобиль Toyota Camry. Был составлен акт описи и ареста имущества. Если в ближайшее время мужчина не погасит свой долг, то его автомобиль направят на реализацию в счет погашения задолженности.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области