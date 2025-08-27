



В Волгоградской области, вслед за нашествием ядовитых пауков, жители стали сообщать о новых степных пришельцах, которые пытаются штурмовать жилые дома. В Ерзовке Городищенского района, на территории одного из дачных товариществ, очевидцы засняли скорпиона.

- Вот такой неожиданный сюрприз нас поджидал на даче. Увидев его на занавеске, я не поверил своим глазам! Мы в шоке до сих пор, - поделился впечатлениями садовод.

Примечательно, что, по словам учёных-арахнологов, волгоградцы напрасно испугались «лазутчика». На территории региона водится только пёстрые скорпионы. Одного из них и запечатлели дачники. Яд этого животного не столь опасен для человека и в большинстве случаев сравним с укусом пчелы – может вызывать боль, зуд и жжение на поражённом участке тела.

Фото: Типичный Волгоград / vk.com