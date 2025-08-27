«Ему требуется помощь»: в Волжском бесследно исчез 56-летний мужчина

Волонтеры просят оказать помощь в поиске 56-летнего Андрея Букина, который бесследно пропал 25 августа в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 163 см., худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет: синяя футболка в серую полоску, синие шорты, черные сандалии и серая кепка.

Кто видел этого мужчину и может оказать помощь в установлении его местонахождения, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.