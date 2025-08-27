



26 августа в Урюпинском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП с участием иномарки и грузовика. Поздним вечером автомобили совершили лобовое столкновение на участке региональной дороги 18К-7, вблизи въезда в районный центр со стороны хутора Ольшанка.

- В 19:30 на 28 км автодороги «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино» произошло столкновение автомашин «РусТрак» и Renault Duster<. В результате столкновения автомашина Renault совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места события кадрам, столкновение автомобилей произошло на колоссальной скорости, отскочившая в кювет легковушка была искорёжена и фактически превратилась в груду искорёженного метала.

Отметим, на момент аварии водителю иномарки каким-то чудом удалось выжить. По информации правоохранителей, мужчина был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области