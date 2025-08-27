Общество

Детский фонд в Волгограде подарил 121 портфель детям ветеранов СВО

Общество 27.08.2025 17:31
0
27.08.2025 17:31


27 августа в Дзержинском районе Волгограда «Детский фонд» провёл акцию, посвящённую подготовке первоклассников к учёбе в школе. Благотворители передали портфели 121 ребёнку бойцов специальной военной операции по защите Донбасса, а также устроили для ребят праздник.

Завтра ранцы также будут вручены детям, лишившимся родителей. Одновременно бесплатные портфели общественники обещают передать воспитанникам социально-реабилитационных центров и представителям многодетных семей в районах Волгоградской области. Ещё одна партия школьных принадлежностей будет направлена в Станично-Луганский район ЛНР.

- Всестороннее содействие семьям участников СВО, жителям Донбасса, многодетным семьям и детям-сиротам – важнейшее направление работы благотворительной организации. В настоящее время фонд реализует в регионе 11 программ, среди которых – «Помощь детям подшефного Станично-Луганского района ЛНР», «Помощь семьям с детьми участников СВО», «Срочная социальная помощь», «Спешите делать добро» (помощь профильным социальным учреждениям), - подчеркнула председатель правления Волгоградского регионального отделения Российского детского фонда, депутат областной думы Ирина Соловьева.

Фото: Детский фонд

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.08.2025 18:04
Общество 27.08.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 17:49
Общество 27.08.2025 17:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 16:22
Общество 27.08.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 15:02
Общество 27.08.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 14:42
Общество 27.08.2025 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 14:15
Общество 27.08.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 14:02
Общество 27.08.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 13:11
Общество 27.08.2025 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 12:56
Общество 27.08.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 11:48
Общество 27.08.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 11:24 Реклама
Общество 27.08.2025 11:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 11:16
Общество 27.08.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 10:37
Общество 27.08.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:58
Общество 27.08.2025 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:51
Общество 27.08.2025 09:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:12
Под Волгоградом за 85 млн рублей отремонтируют повреждённый паводком мост к хутору РогачиСмотреть фотографии
18:33
Волгоградца заковали в цепи после нападения с ножом на знакомогоСмотреть фотографии
18:04
«Дети – в детдом, я в колонию»: в Волгограде решат судьбу отца-одиночки, осужденного за оставление частиСмотреть фотографии
17:49
Как трамваи готовят к рейсу: репортаж с ремзоны Волгоградского депоСмотреть фотографии
17:31
Детский фонд в Волгограде подарил 121 портфель детям ветеранов СВОСмотреть фотографии
16:43
Волгоградцам напомнили об окончании срока уплаты налоговСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде силовики изъяли у подростка арсенал ножей и два пистолетаСмотреть фотографии
15:45
Волгоградец лишился Toyota Camry за 653 неоплаченных штрафа ГИБДДСмотреть фотографии
15:02
Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов отмечает 55-летиеСмотреть фотографии
14:42
Обнимашки с оленями, вейксёрфинг и фотоохота на осетров: как нескучно провести выходные в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Директора ЧОП «Русь-Волгоград» отстранили от руководства за невыплату зарплатСмотреть фотографии
14:02
Андрей Бочаров обсудил с силовиками безопасность массовых гуляний в сентябреСмотреть фотографии
13:11
Волгоградскому подрядчику выдали «черную метку» за сорванный ремонт зданий центров занятости в 7 районахСмотреть фотографии
12:56
В сети завирусился ролик с танцующим главным тренером «Ротора» БояринцевымСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
ФСБ: волгоградец, планировавший нападение на военный аэродром, маскировался под курьераСмотреть фотографии
11:48
Бил ножом и не мог остановиться: под Волгоградом задержали пенсионера, заколовшего супругуСмотреть фотографии
11:24
Жителям Волгограда рекомендуют перейти на цифровые сервисы ЖКХСмотреть фотографии
11:21
Машину вывернуло наизнанку: под Волгоградом засняли жуткие последствия столкновения фуры с иномаркойСмотреть фотографии
11:16
Не узнать: Дом офицеров в Волгограде открылся после капремонтаСмотреть фотографии
10:37
«Ему требуется помощь»: в Волжском бесследно исчез 56-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:19
РИА: в Волгограде арестован агент СБУ, готовивший атаку на военный аэродром в ЭнгельсеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Систему вентиляции модернизируют на КНС Кировского района ВолгоградаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде уборку парка на ул. 7-й Гвардейской отдадут на аутсорсинг за 21 млн рублейСмотреть фотографии
09:48
«Им что, в рабство теперь?»: жители волгоградского села встали на защиту семьи, которой присудили полмиллиарда за сгоревший лесСмотреть фотографии
09:08
«Точка поставлена»: с 1 сентября в Волгоградской области запретят складировать ветки в местах сбора ТКОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:58
В Волгоградской области локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
08:48
Опытный врач скорой помощи Сергей Федоров скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Безработный экс-мэр Михайловки подался в сельские депутатыСмотреть фотографии
06:26
Шесть пролетов МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
06:07
Волгоградцы остались без зарплат на 4,7 млнСмотреть фотографии
 