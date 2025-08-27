Детский фонд в Волгограде подарил 121 портфель детям ветеранов СВО





27 августа в Дзержинском районе Волгограда «Детский фонд» провёл акцию, посвящённую подготовке первоклассников к учёбе в школе. Благотворители передали портфели 121 ребёнку бойцов специальной военной операции по защите Донбасса, а также устроили для ребят праздник.

Завтра ранцы также будут вручены детям, лишившимся родителей. Одновременно бесплатные портфели общественники обещают передать воспитанникам социально-реабилитационных центров и представителям многодетных семей в районах Волгоградской области. Ещё одна партия школьных принадлежностей будет направлена в Станично-Луганский район ЛНР.

- Всестороннее содействие семьям участников СВО, жителям Донбасса, многодетным семьям и детям-сиротам – важнейшее направление работы благотворительной организации. В настоящее время фонд реализует в регионе 11 программ, среди которых – «Помощь детям подшефного Станично-Луганского района ЛНР», «Помощь семьям с детьми участников СВО», «Срочная социальная помощь», «Спешите делать добро» (помощь профильным социальным учреждениям), - подчеркнула председатель правления Волгоградского регионального отделения Российского детского фонда, депутат областной думы Ирина Соловьева.

Фото: Детский фонд