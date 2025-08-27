Экономика

Волгоградцам напомнили об окончании срока уплаты налогов

Экономика 27.08.2025 16:43
0
27.08.2025 16:43


Налогоплательщикам Волгоградской области напомнили о приближении срока уплаты ряда налогов. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, индивидуальным предпринимателям и организациям необходимо не позднее 28 августа уплатить:

- авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за июль 2025 г.;

- второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за 3 квартал 2025 г.;

- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за июль 2025 г.,

- сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 августа 2025 г.;

- 1/3 НДС за 2 квартал 2025 г.;

- НДПИ за июль 2025 г.;

- налог на профессиональный доход за июль 2025 г.;

- акцизы за июль 2025 года.

Кроме того, необходимо уплатить налог за июль 2025 года в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН или ЕСХН.

В УФНС также обращают внимание, что 5 сентября наступит срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 31 августа.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.08.2025 06:07
Экономика 27.08.2025 06:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2025 12:26
Экономика 26.08.2025 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2025 14:18
Экономика 25.08.2025 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2025 10:36
Экономика 23.08.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.08.2025 09:59
Экономика 23.08.2025 09:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 16:37 Реклама
Экономика 21.08.2025 16:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.08.2025 08:26
Экономика 21.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 07:38
Экономика 21.08.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 07:16
Экономика 21.08.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.08.2025 15:37
Экономика 20.08.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.08.2025 20:21
Экономика 19.08.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.08.2025 09:14
Экономика 19.08.2025 09:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2025 11:26
Экономика 18.08.2025 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2025 10:35
Экономика 18.08.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2025 18:08
Экономика 15.08.2025 18:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:12
Под Волгоградом за 85 млн рублей отремонтируют повреждённый паводком мост к хутору РогачиСмотреть фотографии
18:33
Волгоградца заковали в цепи после нападения с ножом на знакомогоСмотреть фотографии
18:04
«Дети – в детдом, я в колонию»: в Волгограде решат судьбу отца-одиночки, осужденного за оставление частиСмотреть фотографии
17:49
Как трамваи готовят к рейсу: репортаж с ремзоны Волгоградского депоСмотреть фотографии
17:31
Детский фонд в Волгограде подарил 121 портфель детям ветеранов СВОСмотреть фотографии
16:43
Волгоградцам напомнили об окончании срока уплаты налоговСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде силовики изъяли у подростка арсенал ножей и два пистолетаСмотреть фотографии
15:45
Волгоградец лишился Toyota Camry за 653 неоплаченных штрафа ГИБДДСмотреть фотографии
15:02
Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов отмечает 55-летиеСмотреть фотографии
14:42
Обнимашки с оленями, вейксёрфинг и фотоохота на осетров: как нескучно провести выходные в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Директора ЧОП «Русь-Волгоград» отстранили от руководства за невыплату зарплатСмотреть фотографии
14:02
Андрей Бочаров обсудил с силовиками безопасность массовых гуляний в сентябреСмотреть фотографии
13:11
Волгоградскому подрядчику выдали «черную метку» за сорванный ремонт зданий центров занятости в 7 районахСмотреть фотографии
12:56
В сети завирусился ролик с танцующим главным тренером «Ротора» БояринцевымСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
ФСБ: волгоградец, планировавший нападение на военный аэродром, маскировался под курьераСмотреть фотографии
11:48
Бил ножом и не мог остановиться: под Волгоградом задержали пенсионера, заколовшего супругуСмотреть фотографии
11:24
Жителям Волгограда рекомендуют перейти на цифровые сервисы ЖКХСмотреть фотографии
11:21
Машину вывернуло наизнанку: под Волгоградом засняли жуткие последствия столкновения фуры с иномаркойСмотреть фотографии
11:16
Не узнать: Дом офицеров в Волгограде открылся после капремонтаСмотреть фотографии
10:37
«Ему требуется помощь»: в Волжском бесследно исчез 56-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:19
РИА: в Волгограде арестован агент СБУ, готовивший атаку на военный аэродром в ЭнгельсеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Систему вентиляции модернизируют на КНС Кировского района ВолгоградаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде уборку парка на ул. 7-й Гвардейской отдадут на аутсорсинг за 21 млн рублейСмотреть фотографии
09:48
«Им что, в рабство теперь?»: жители волгоградского села встали на защиту семьи, которой присудили полмиллиарда за сгоревший лесСмотреть фотографии
09:08
«Точка поставлена»: с 1 сентября в Волгоградской области запретят складировать ветки в местах сбора ТКОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:58
В Волгоградской области локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
08:48
Опытный врач скорой помощи Сергей Федоров скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Безработный экс-мэр Михайловки подался в сельские депутатыСмотреть фотографии
06:26
Шесть пролетов МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
06:07
Волгоградцы остались без зарплат на 4,7 млнСмотреть фотографии
 