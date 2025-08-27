Волгоградцам напомнили об окончании срока уплаты налогов

Налогоплательщикам Волгоградской области напомнили о приближении срока уплаты ряда налогов. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, индивидуальным предпринимателям и организациям необходимо не позднее 28 августа уплатить:

- авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за июль 2025 г.;

- второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за 3 квартал 2025 г.;

- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за июль 2025 г.,

- сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 августа 2025 г.;

- 1/3 НДС за 2 квартал 2025 г.;

- НДПИ за июль 2025 г.;

- налог на профессиональный доход за июль 2025 г.;

- акцизы за июль 2025 года.

Кроме того, необходимо уплатить налог за июль 2025 года в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН или ЕСХН.

В УФНС также обращают внимание, что 5 сентября наступит срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 31 августа.