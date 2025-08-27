В Волгограде полицейские совместно с ФСБ организовали рейд по квартирам находящихся на контроле пятерых молодых людей, которые могут быть подвержены воздействию экстремистским и террористическим идеям. В результате проверочных мероприятий силовики обнаружили у одного из подростков целый арсенал холодного и пневматического оружия, а также прочих предметов, которые могут быть использованы для нанесения увечий.

- В ходе обследования места жительства 16-летнего подростка правоохранители установили, что он является активным пользователем деструктивных сетевых ресурсов, хранит дома более десятка складных ножей и иных предметов, возможно предназначенных для совершения противоправных деяний, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении родителей владельца арсенала составлены протоколы за несоблюдение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а сам он поставлен на профилактический учёт.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области