Общество

В сети завирусился ролик с танцующим главным тренером «Ротора» Бояринцевым

Общество 27.08.2025 12:56
0
27.08.2025 12:56




В сети набирает просмотры видео с танцующим главным тренером «Ротора» Денисом Бояринцевым. Ролик с наложенной энергичной музыкой опубликовал в своих соцсетях волгоградский клуб.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102» в материале про матч «Ротора» и «Торпедо» 25 августа, Денис Бояринцев на радостях исполнил зажигательный танец после третьего гола в ворота московской команды во время игры шестого тура Первой лиги. Автором забитого мяча на 87-й минуте, вызвавшего такую неординарную реакцию у Бояринцева, стал Дмитрий Сасин. 29-летний полузащитник, вышедший на замену, установил окончательный счет встречи - 3:0 в пользу «Ротора». Еще два гола оказались в активе Ильи Сафронова и Артема Симоняна. 

Болельщики широко обсуждают победный танец главного тренера «Ротора».  

- Класс. Теперь после каждого гола все встаём и танцуем, - предложил один волгоградец.

- Надеюсь, каждый матч так будет радоваться и танцевать, - вторит второй.

- Денис Константинович, мы выучили, повторим в субботу? -  предлагает еще один болельщик.

Напомним, следующий матч «Ротор» проведет также дома 30 августа. Соперником волгоградцев станет «Спартак» из Костромы в седьмом туре Первой лиги. Начало игры в 18-00 ч. Билеты на матч можно приобрести на сайте kassir.ru.

Видео: СК «Ротор»/ vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.08.2025 16:22
Общество 27.08.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 15:02
Общество 27.08.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 14:42
Общество 27.08.2025 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 14:15
Общество 27.08.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 14:02
Общество 27.08.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 13:11
Общество 27.08.2025 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 11:48
Общество 27.08.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 11:24 Реклама
Общество 27.08.2025 11:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 11:16
Общество 27.08.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 10:37
Общество 27.08.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:58
Общество 27.08.2025 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:51
Общество 27.08.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:48
Общество 27.08.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:08
Общество 27.08.2025 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 08:48
Общество 27.08.2025 08:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:22
В Волгограде силовики изъяли у подростка арсенал ножей и два пистолетаСмотреть фотографии
15:45
Волгоградец лишился Toyota Camry за 653 неоплаченных штрафа ГИБДДСмотреть фотографии
15:02
Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов отмечает 55-летиеСмотреть фотографии
14:42
Обнимашки с оленями, вейксёрфинг и фотоохота на осетров: как нескучно провести выходные в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Директора ЧОП «Русь-Волгоград» отстранили от руководства за невыплату зарплатСмотреть фотографии
14:02
Андрей Бочаров обсудил с силовиками безопасность массовых гуляний в сентябреСмотреть фотографии
13:11
Волгоградскому подрядчику выдали «черную метку» за сорванный ремонт зданий центров занятости в 7 районахСмотреть фотографии
12:56
В сети завирусился ролик с танцующим главным тренером «Ротора» БояринцевымСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
ФСБ: волгоградец, планировавший нападение на военный аэродром, маскировался под курьераСмотреть фотографии
11:48
Бил ножом и не мог остановиться: под Волгоградом задержали пенсионера, заколовшего супругуСмотреть фотографии
11:24
Жителям Волгограда рекомендуют перейти на цифровые сервисы ЖКХСмотреть фотографии
11:21
Машину вывернуло наизнанку: под Волгоградом засняли жуткие последствия столкновения фуры с иномаркойСмотреть фотографии
11:16
Не узнать: Дом офицеров в Волгограде открылся после капремонтаСмотреть фотографии
10:37
«Ему требуется помощь»: в Волжском бесследно исчез 56-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:19
РИА: в Волгограде арестован агент СБУ, готовивший атаку на военный аэродром в ЭнгельсеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Систему вентиляции модернизируют на КНС Кировского района ВолгоградаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде уборку парка на ул. 7-й Гвардейской отдадут на аутсорсинг за 21 млн рублейСмотреть фотографии
09:48
«Им что, в рабство теперь?»: жители волгоградского села встали на защиту семьи, которой присудили полмиллиарда за сгоревший лесСмотреть фотографии
09:08
«Точка поставлена»: с 1 сентября в Волгоградской области запретят складировать ветки в местах сбора ТКОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:58
В Волгоградской области локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
08:48
Опытный врач скорой помощи Сергей Федоров скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Безработный экс-мэр Михайловки подался в сельские депутатыСмотреть фотографии
06:26
Шесть пролетов МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
06:07
Волгоградцы остались без зарплат на 4,7 млнСмотреть фотографии
21:11
Рыбный союз: в России падают цены на красную икруСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде мэрия за 6 млн составит рейтинг самых «убитых» аварийных домовСмотреть фотографии
20:19
Две скоростные электрички назначили на 30 августа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
В Волжском мужчина со спущенными штанами и в позе «А-А» над Чебурашкой попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области осудили напавшего на полицейского рецидивистаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде «Газель» сбила школьника у «Юбилейного»Смотреть фотографии
 