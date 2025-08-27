В сети набирает просмотры видео с танцующим главным тренером «Ротора» Денисом Бояринцевым. Ролик с наложенной энергичной музыкой опубликовал в своих соцсетях волгоградский клуб.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102» в материале про матч «Ротора» и «Торпедо» 25 августа, Денис Бояринцев на радостях исполнил зажигательный танец после третьего гола в ворота московской команды во время игры шестого тура Первой лиги. Автором забитого мяча на 87-й минуте, вызвавшего такую неординарную реакцию у Бояринцева, стал Дмитрий Сасин. 29-летний полузащитник, вышедший на замену, установил окончательный счет встречи - 3:0 в пользу «Ротора». Еще два гола оказались в активе Ильи Сафронова и Артема Симоняна.
Болельщики широко обсуждают победный танец главного тренера «Ротора».
- Класс. Теперь после каждого гола все встаём и танцуем, - предложил один волгоградец.
- Надеюсь, каждый матч так будет радоваться и танцевать, - вторит второй.
- Денис Константинович, мы выучили, повторим в субботу? - предлагает еще один болельщик.
Напомним, следующий матч «Ротор» проведет также дома 30 августа. Соперником волгоградцев станет «Спартак» из Костромы в седьмом туре Первой лиги. Начало игры в 18-00 ч. Билеты на матч можно приобрести на сайте kassir.ru.
Видео: СК «Ротор»/ vk.com