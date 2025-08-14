Сегодня, 14 августа, профильный комитет Волгоградской облдумы рекомендовал кандидатуру Валерии Кроман на должность руководителя инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области. В заседании комитета приняла участие и сама Валерия Кроман.
Кандидатура Кроман на должность главы госжилнадзора была внесена на рассмотрение главой региона Андреем Бочаровым.
Валерия Кроман имеет два высших образования – экономическое и юридическое. В разные годы являлась руководителем администраций Краснооктябрьского, Кировского, Ворошиловского, Центрального районов Волгограда, возглавляла региональное Агентство развития туризма и другие учреждения. С июня текущего года временно осуществляет полномочия руководителя инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Валерия Кроман заняла должность руководителя Госжилнадзора 9 июня 2025 года. До нее на этом посту трудился Сергей Сивоконь, который возглавил затем «Региональный расчетный центр».
Фото Волгоградской облдумы