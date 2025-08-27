Волгоградское УФАС семь раз внесло данные в реестр недобросовестных поставщиков о подрядчике, который не исполнил свои обязательства по ремонту помещений и зданий в районах области по заказу ГКУ ВО «Центр занятости населения Волгоградской области». Об этом V102.RU сообщили в антимонопольном органе.

Так, согласно условиям контракта, подрядчик должен был выполнить ремонт помещений и зданий в Алексеевском, Дубовском, Николаевском, Новониколаевском, Новоаннинском, Суровикинском и Урюпинском районах Волгоградской области. Однако в Алексеевском, Дубовском и Новониколаевском районах подрядчик выполнил ремонт зданий на 20-40%, а в Николаевском, Новоаннинском, Суровикинском и Урюпинском районах здания отремонтированы не были.

В этой связи заказчик работ направил в УФАС семь обращений о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

- Антимонопольный орган включил информацию о нерадивом подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков семь раз сроком на 2 года, - рассказали в УФАС.

Согласно данным системы СПАРК, контракты на ремонты зданий в семи районах области по заказу Центра занятости населения Волгоградской области были заключены в феврале 2025 года с Власовым В.А. Общая стоимость работ составляет более 39 миллионов рублей.

Вышеуказанные контракты были прекращены в августе текущего года в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В настоящее время объявлены новые конкурсные процедуры по поиску других исполнителей работ.

Фото из архива V102.RU