Волгоградца заковали в цепи после нападения с ножом на знакомого

Расследования 27.08.2025 18:33
Тракторозаводский районный суд Волгограда заключил под стражу сроком на 1 месяц 36-летнего местного жителя, который пытался убить своего знакомого ножом, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Преступление, по версии следствия, было совершено вечером 24 августа текущего года. Фигурант уголовного дела в своей квартире распивал алкоголь вместе со знакомым. Однако застолье закончилось для гостя в больнице, куда его доставили с двумя ножевыми ранениями в грудь. 

Установлено, что убить мужчину хотел хозяин квартиры. Его задержали и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (в покушении на убийство, т.е. на умышленное причинение смерти другому человеку).

В зал суда обвиняемого доставили скованного цепями по рукам и ногам.

Решение суда о мере пресечения может быть обжаловано в апелляционной инстанции. 

Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

