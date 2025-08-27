



В Волгограде ФСБ России задержала 35-летнего местного жителя. По версии силовиков, мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины и участвовал в подготовке масштабной атаки БПЛА на военный аэродром в Энгельсе, где в том числе базировались и российские стратегические бомбардировщики.





Подозреваемый в период с 2019 по 2022 год проживал во Львовской области Украины, где и был завербован иностранной спецслужбой. После возвращения в Россию он снял жильё рядом с аэродромом и планировал установить оборудование для управления ударными беспилотниками.

- Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, — проводит РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ РФ.

Напомним, ранее в Крыму была задержана волгоградка, которую агенты СБУ вслепую пытались использовать в качестве смертницы.

Фото и видео: РИА Новости