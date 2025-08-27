Расследования

РИА: в Волгограде арестован агент СБУ, готовивший атаку на военный аэродром в Энгельсе

Расследования 27.08.2025 10:19
0
27.08.2025 10:19


В Волгограде ФСБ России задержала 35-летнего местного жителя. По версии силовиков, мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины и участвовал в подготовке масштабной атаки БПЛА на военный аэродром в Энгельсе, где в том числе базировались и российские стратегические бомбардировщики.



Подозреваемый в период с 2019 по 2022 год проживал во Львовской области Украины, где и был завербован иностранной спецслужбой. После возвращения в Россию он снял жильё рядом с аэродромом и планировал установить оборудование для управления ударными беспилотниками.

- Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, — проводит РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ РФ.

Напомним, ранее в Крыму была задержана волгоградка, которую агенты СБУ вслепую пытались использовать в качестве смертницы.

Фото и видео: РИА Новости

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.08.2025 12:17
Расследования 27.08.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 19:16
Расследования 26.08.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 16:15
Расследования 26.08.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 15:14
Расследования 26.08.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 15:00
Расследования 26.08.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 10:46
Расследования 26.08.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 08:24
Расследования 26.08.2025 08:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 18:53
Расследования 25.08.2025 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 18:01
Расследования 25.08.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 17:38
Расследования 25.08.2025 17:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 15:27
Расследования 25.08.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 12:45
Расследования 25.08.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 11:48
Расследования 25.08.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 11:18
Расследования 25.08.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 08:50
Расследования 25.08.2025 08:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:56
В сети завирусился ролик с танцующим главным тренером «Ротора» БояринцевымСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Опрос Билайна: почти каждый второй абонент планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетейСмотреть фотографии
12:17
ФСБ: волгоградец, планировавший нападение на военный аэродром, маскировался под курьераСмотреть фотографии
11:48
Бил ножом и не мог остановиться: под Волгоградом задержали пенсионера, заколовшего супругуСмотреть фотографии
11:24
Жителям Волгограда рекомендуют перейти на цифровые сервисы ЖКХСмотреть фотографии
11:21
Машину вывернуло наизнанку: под Волгоградом засняли жуткие последствия столкновения фуры с иномаркойСмотреть фотографии
11:16
Не узнать: Дом офицеров в Волгограде открылся после капремонтаСмотреть фотографии
10:37
«Ему требуется помощь»: в Волжском бесследно исчез 56-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:19
РИА: в Волгограде арестован агент СБУ, готовивший атаку на военный аэродром в ЭнгельсеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Систему вентиляции модернизируют на КНС Кировского района ВолгоградаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде уборку парка на ул. 7-й Гвардейской отдадут на аутсорсинг за 21 млн рублейСмотреть фотографии
09:48
«Им что, в рабство теперь?»: жители волгоградского села встали на защиту семьи, которой присудили полмиллиарда за сгоревший лесСмотреть фотографии
09:08
«Точка поставлена»: с 1 сентября в Волгоградской области запретят складировать ветки в местах сбора ТКОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:58
В Волгоградской области локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
08:48
Опытный врач скорой помощи Сергей Федоров скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Безработный экс-мэр Михайловки подался в сельские депутатыСмотреть фотографии
06:26
Шесть пролетов МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
06:07
Волгоградцы остались без зарплат на 4,7 млнСмотреть фотографии
21:11
Рыбный союз: в России падают цены на красную икруСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде мэрия за 6 млн составит рейтинг самых «убитых» аварийных домовСмотреть фотографии
20:19
Две скоростные электрички назначили на 30 августа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
В Волжском мужчина со спущенными штанами и в позе «А-А» над Чебурашкой попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области осудили напавшего на полицейского рецидивистаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде «Газель» сбила школьника у «Юбилейного»Смотреть фотографии
18:16
Готовьте денежки? Парковка у ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда может стать платнойСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде засняли утонувшие в асфальте трамвайные пути на ул. ЕлецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростковСмотреть фотографии
15:37
В шаговой доступности: ВолгаКалий реализует проекты повышения качества жизни сотрудниковСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде эвакуировали Центральный районный судСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде ищут родственников потерявшей память пенсионеркиСмотреть фотографии
 