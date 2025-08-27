Систему вентиляции модернизируют на КНС Кировского района Волгограда





На канализационной насосной станции №1 в Кировском районе Волгограда проходят работы по замене системы вентиляции. Вместо старых труб, которые уже демонтировали, на объекте установят новые – из полиэтилена низкого давления.

– На время проведения работ мы соорудили временные вентиляционные трубы для притока воздуха. После того, как завершим сборку всей системы вентиляции на станции, перейдем к установке электрических щитов. Затем специалисты КИПиА запустят новую систему, а временную трубу мы демонтируем, – сообщил бригадир подрядной организации «Концессий водоснабжения» Денис Морозов.





Специалисты подрядной организации смонтировали воздуховоды в приемном отделении станции и приступили к установке труб в машинном отделении. А ранее на КНС модернизировали систему контроля загазованности – установили современное оборудование, которое позволяет круглосуточно контролировать показатели воздушной среды на станции. Все это время, параллельно с работами по модернизации, станция функционирует в штатном режиме.

Напомним, КНС-1 в Кировском районе была введена в эксплуатацию в 1987 году, она обслуживает более 80 тысяч жителей города. Она стала шестой станцией, на которой в рамках инвестиционной программы ведется реконструкция систем вентиляции и контроля загазованности. В ближайшие дни аналогичные работы стартуют на КНС-1 в Тракторозаводском районе Волгограда.