Не узнать: Дом офицеров в Волгограде открылся после капремонта

В Волгограде завершился капитальный ремонт гарнизонного Дома офицеров, расположенного на проспекте Ленина в Центральном районе. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, масштабные работы были проведены внутри исторического здания, где находится большой концертный зал.

В рамках капремонта в этом зале было установлено новое световое и звуковое оборудование, заменены кресла для зрителей, обновлена отделка стен и потолка. Также была реконструирована сцена, что позволит принимать крупные творческие коллективы и проводить мероприятия высокого уровня.

- Проведенная реконструкция — это большой шаг вперед. Мы не просто обновили интерьеры, мы создали современное многофункциональное культурное пространство. Теперь у нашего гарнизона есть возможность организовывать события самого высокого уровня, что важно для поддержания традиций и укрепления духа воинского коллектива, — отметил начальник гарнизонного дома офицеров Сергей Близнюк.





Как ране сообщалось, здание Дома офицеров, построенное в 1960 году по проекту заслуженного архитектора России В.П. Статуна, является объектом культурного наследия. Объект давно требовал реконструкции.

Еще в 2013 году было установлено, что в результате длительной эксплуатации здания произошло разрушение штукатурки фасада, отслоение окрасочного строя, частичное разрушение декоративной штукатурки на фасаде здания, деформация дверных и оконных блоков, полное разрушение резиновой изоляции и многое другое. Однако деньги на ремонт долгое время не выделялись. Власти Волгоградской области предлагали Минобороны РФ передать Дом офицеров в собственность региона, но в ноябре 2018 года получили отказ. Минобороны мотивировало его планами использовать Дом офицеров в интересах Вооруженных сил РФ.

Фото: ЮВО