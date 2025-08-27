Общество

Не узнать: Дом офицеров в Волгограде открылся после капремонта

Общество 27.08.2025 11:16
0
27.08.2025 11:16


В Волгограде завершился капитальный ремонт гарнизонного Дома офицеров, расположенного на проспекте Ленина в Центральном районе. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, масштабные работы были проведены внутри исторического здания, где находится большой концертный зал.

В рамках капремонта в этом зале было установлено новое световое и звуковое оборудование, заменены кресла для зрителей, обновлена отделка стен и потолка. Также была реконструирована сцена, что позволит принимать крупные творческие коллективы и проводить мероприятия высокого уровня.

- Проведенная реконструкция — это большой шаг вперед. Мы не просто обновили интерьеры, мы создали современное многофункциональное культурное пространство. Теперь у нашего гарнизона есть возможность организовывать события самого высокого уровня, что важно для поддержания традиций и укрепления духа воинского коллектива, — отметил начальник гарнизонного дома офицеров Сергей Близнюк.


Как ране сообщалось, здание Дома офицеров, построенное в 1960 году по проекту заслуженного архитектора России В.П. Статуна, является объектом культурного наследия. Объект давно требовал реконструкции. 

Еще в 2013 году было установлено, что в результате длительной эксплуатации здания произошло разрушение штукатурки фасада, отслоение окрасочного строя, частичное разрушение декоративной штукатурки на фасаде здания, деформация дверных и оконных блоков, полное разрушение резиновой изоляции и многое другое. Однако деньги на ремонт долгое время не выделялись. Власти Волгоградской области предлагали Минобороны РФ передать Дом офицеров в собственность региона, но в ноябре 2018 года получили отказ. Минобороны мотивировало его планами использовать Дом офицеров в интересах Вооруженных сил РФ.

Фото: ЮВО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.08.2025 12:56
Общество 27.08.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 11:48
Общество 27.08.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 11:24 Реклама
Общество 27.08.2025 11:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 10:37
Общество 27.08.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:58
Общество 27.08.2025 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:51
Общество 27.08.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:48
Общество 27.08.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 09:08
Общество 27.08.2025 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2025 08:48
Общество 27.08.2025 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 07:06
Общество 27.08.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2025 06:26
Общество 27.08.2025 06:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 21:11
Общество 26.08.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 20:42
Общество 26.08.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 20:19
Общество 26.08.2025 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 18:16
Общество 26.08.2025 18:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:56
В сети завирусился ролик с танцующим главным тренером «Ротора» БояринцевымСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Опрос Билайна: почти каждый второй абонент планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетейСмотреть фотографии
12:17
ФСБ: волгоградец, планировавший нападение на военный аэродром, маскировался под курьераСмотреть фотографии
11:48
Бил ножом и не мог остановиться: под Волгоградом задержали пенсионера, заколовшего супругуСмотреть фотографии
11:24
Жителям Волгограда рекомендуют перейти на цифровые сервисы ЖКХСмотреть фотографии
11:21
Машину вывернуло наизнанку: под Волгоградом засняли жуткие последствия столкновения фуры с иномаркойСмотреть фотографии
11:16
Не узнать: Дом офицеров в Волгограде открылся после капремонтаСмотреть фотографии
10:37
«Ему требуется помощь»: в Волжском бесследно исчез 56-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:19
РИА: в Волгограде арестован агент СБУ, готовивший атаку на военный аэродром в ЭнгельсеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Систему вентиляции модернизируют на КНС Кировского района ВолгоградаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде уборку парка на ул. 7-й Гвардейской отдадут на аутсорсинг за 21 млн рублейСмотреть фотографии
09:48
«Им что, в рабство теперь?»: жители волгоградского села встали на защиту семьи, которой присудили полмиллиарда за сгоревший лесСмотреть фотографии
09:08
«Точка поставлена»: с 1 сентября в Волгоградской области запретят складировать ветки в местах сбора ТКОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:58
В Волгоградской области локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
08:48
Опытный врач скорой помощи Сергей Федоров скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Безработный экс-мэр Михайловки подался в сельские депутатыСмотреть фотографии
06:26
Шесть пролетов МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
06:07
Волгоградцы остались без зарплат на 4,7 млнСмотреть фотографии
21:11
Рыбный союз: в России падают цены на красную икруСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде мэрия за 6 млн составит рейтинг самых «убитых» аварийных домовСмотреть фотографии
20:19
Две скоростные электрички назначили на 30 августа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
В Волжском мужчина со спущенными штанами и в позе «А-А» над Чебурашкой попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области осудили напавшего на полицейского рецидивистаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде «Газель» сбила школьника у «Юбилейного»Смотреть фотографии
18:16
Готовьте денежки? Парковка у ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда может стать платнойСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде засняли утонувшие в асфальте трамвайные пути на ул. ЕлецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростковСмотреть фотографии
15:37
В шаговой доступности: ВолгаКалий реализует проекты повышения качества жизни сотрудниковСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде эвакуировали Центральный районный судСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде ищут родственников потерявшей память пенсионеркиСмотреть фотографии
 