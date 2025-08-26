Политика

Андрей Бочаров предостерёг чиновников от срыва сроков подготовки региона к зиме

Политика 26.08.2025 12:23
0
26.08.2025 12:23


26 августа в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провёл совещание, посвящённое подготовке ЖКХ к зиме. Глава региона подчеркнул, что работы идут в плановом порядке, но расслабляться не стоит.

- Выполненный к настоящему времени объем подготовительных работ на объектах водо- и теплоснабжения, сетевом хозяйстве на территории Волгоградской области соответствует среднегодовым показателям. Важно, не снижая темпов работы, обеспечить достижение контрольных точек и в плановые сроки выйти на стопроцентную готовность к старту отопительного сезона, - обратил внимание участников совещания руководитель.

В настоящее время готовность региона к отопительному сезону уже находится в зоне внимания Минэнерго России. С 1 сентября к масштабным проверкам объектов ТЭК подключатся Ростехнадзор и Госжилнадзор. По итогу оценки экспертов МКД, котельные и населённые пункты должны получить паспорта готовности.

Уже сейчас ревизорами выявляются отдельные нарушения, однако, по данным властей, они в основном касаются организационных вопросов и будут оперативно устранены.

- В ходе системной плановой работы по наведению порядка в ЖКХ, в решении очень серьезного объема накопленных проблемных вопросов, восстановлении финансовой и платежной дисциплины, системного возвращения в отрасль механизмов государственного и общественного контроля, реализации первых, при этом очень масштабных программ развития — а это около 70 млрд рублей — в отрасли ЖКХ постепенно происходят существенные качественные изменения, - констатировал Андрей Бочаров.

При этом глава региона также обратил внимание, что в ближайшие годы предстоит решить ещё более масштабные задачи, а цель, сформулированная ранее как переход от аварийно-восстановительной модели функционирования ЖКХ к планово-предупредительной, пока в полной мере не достигнута.

Отметим, ранее сегодня Андрей Бочаров лично проинспектировал ход реконструкции котельных Волгограда. Переход ЖКХ на новый качественный уровень требует привлечения в сферу и высококлассных специалистов. Руководитель потребовал эффективнее использовать образовательный потенциал Волгоградской области для подготовки новых молодых кадров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
16.08.2025 07:00
Политика 16.08.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Политика
14.08.2025 15:19
Политика 14.08.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Политика
07.08.2025 15:18
Политика 07.08.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Политика
25.07.2025 21:40
Политика 25.07.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Политика
22.07.2025 17:11
Политика 22.07.2025 17:11
Комментарии

0
Далее
Политика
17.07.2025 07:26
Политика 17.07.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Политика
16.07.2025 17:43
Политика 16.07.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Политика
14.07.2025 18:10
Политика 14.07.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Политика
09.07.2025 15:37
Политика 09.07.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Политика
07.07.2025 11:28
Политика 07.07.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Политика
05.07.2025 20:23
Политика 05.07.2025 20:23
Комментарии

0
Далее
Политика
05.07.2025 12:53
Политика 05.07.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Политика
03.07.2025 20:16
Политика 03.07.2025 20:16
Комментарии

0
Далее
Политика
30.06.2025 17:01
Политика 30.06.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Политика
30.06.2025 12:13
Политика 30.06.2025 12:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:15
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростковСмотреть фотографии
15:37
В шаговой доступности: ВолгаКалий реализует проекты повышения качества жизни сотрудниковСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде эвакуировали Центральный районный судСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде ищут родственников потерявшей память пенсионеркиСмотреть фотографии
15:00
«Машины перепутали при оформлении протокола»: в Волгограде ищут очевидцев ДТП с двумя иномарками на Семи ветрахСмотреть фотографии
14:37
Разгром, магия Чагрова и новый рекорд болельщиков: смотрим самые яркие кадры матча «Ротора» и «Торпедо» Смотреть фотографии
14:18
Распределение 2.0? Минздрав решил сделать все бюджетные места в медвузах целевымиСмотреть фотографии
14:10
Тренд на избинг: почему россияне увлеклись новым форматом туризмаСмотреть фотографии
13:37
ВолгГМУ пожелали с МКС дотянуться до лунной клиникиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Грибной сезон подождёт? Волгоградцам продлили запрет на пребывание в лесах до 18 сентябряСмотреть фотографии
12:23
Андрей Бочаров предостерёг чиновников от срыва сроков подготовки региона к зимеСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом СК возбудил уголовное дело после гибели школьника в ДТПСмотреть фотографии
11:00
«Будущее уже здесь»: Андрей Бочаров оценил реконструкцию котельных в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
Волгоградцу за кражу 58 упаковок сливочного масла дали 1,8 года «строгача»Смотреть фотографии
10:20
Магнитные бури грозят волгоградцам из-за вспышек на Солнце 26 августаСмотреть фотографии
10:13
Более полувека истории: рассказываем, как изменились за 55 лет волгоградские электросетиСмотреть фотографии
09:42
Волгоградец заразился от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
09:32
Дорогую молочку произвели в Волгоградской области из дешевого сырьяСмотреть фотографии
09:14
Трёхлетний срок грозит двум волгоградцам, прописавшим мигрантов из Средней АзииСмотреть фотографии
08:42
«Когда вылет, никто не говорит»: волгоградцы застряли в аэропорту АнтальиСмотреть фотографии
08:24
Ставили на колени и унижали: банда нерусских молодчиков издевалась над подростками в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
Силы ПВО отразили атаку 5 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:55
Аэропорт Волгограда открыли утром 26 августаСмотреть фотографии
05:37
Бочаров: обломки БПЛА повредили хозпостройку в СНТ на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
05:24
Два авиарейса из Москвы в Волгоград отменили из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:25
64 пьяных водителя попались в ходе рейдов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:59
План «Ковер» ввела Росавиация в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:46
«Ротор» разгромил «Торпедо» в домашнем матче - 3:0Смотреть фотографии
21:05
19987 зрителей пришли на матч «Ротора» с «Торпедо»Смотреть фотографии
20:24
«Ротор» ведет после первого тайма в матче с «Торпедо» - 1:0Смотреть фотографии
 