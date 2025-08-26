



26 августа в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провёл совещание, посвящённое подготовке ЖКХ к зиме. Глава региона подчеркнул, что работы идут в плановом порядке, но расслабляться не стоит.

- Выполненный к настоящему времени объем подготовительных работ на объектах водо- и теплоснабжения, сетевом хозяйстве на территории Волгоградской области соответствует среднегодовым показателям. Важно, не снижая темпов работы, обеспечить достижение контрольных точек и в плановые сроки выйти на стопроцентную готовность к старту отопительного сезона, - обратил внимание участников совещания руководитель.

В настоящее время готовность региона к отопительному сезону уже находится в зоне внимания Минэнерго России. С 1 сентября к масштабным проверкам объектов ТЭК подключатся Ростехнадзор и Госжилнадзор. По итогу оценки экспертов МКД, котельные и населённые пункты должны получить паспорта готовности.

Уже сейчас ревизорами выявляются отдельные нарушения, однако, по данным властей, они в основном касаются организационных вопросов и будут оперативно устранены.

- В ходе системной плановой работы по наведению порядка в ЖКХ, в решении очень серьезного объема накопленных проблемных вопросов, восстановлении финансовой и платежной дисциплины, системного возвращения в отрасль механизмов государственного и общественного контроля, реализации первых, при этом очень масштабных программ развития — а это около 70 млрд рублей — в отрасли ЖКХ постепенно происходят существенные качественные изменения, - констатировал Андрей Бочаров.

При этом глава региона также обратил внимание, что в ближайшие годы предстоит решить ещё более масштабные задачи, а цель, сформулированная ранее как переход от аварийно-восстановительной модели функционирования ЖКХ к планово-предупредительной, пока в полной мере не достигнута.

Отметим, ранее сегодня Андрей Бочаров лично проинспектировал ход реконструкции котельных Волгограда. Переход ЖКХ на новый качественный уровень требует привлечения в сферу и высококлассных специалистов. Руководитель потребовал эффективнее использовать образовательный потенциал Волгоградской области для подготовки новых молодых кадров.