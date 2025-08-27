



В Центральном районе Волгограда власти продолжают передавать обновлённые парки из рук муниципальных предприятий в обслуживание частным организациям. Вслед за Центральной набережной на аутсорсинг уйдёт поддержание в нормальном состоянии зоны отдыха на ул. 7-й Гвардейской, в границах ж/д путей и 0-й Продольной.

Подрядной организации предстоит организовать регулярную уборку территории, уход за газонами и цветниками, мытьё садовых дорожек, обрезку и формирование деревьев и кустарников, мелкий ремонт поливочного водопровода, мойку и сметание снега с лавочек.

Отметим, исполнитель работ будет отобран по итогу открытого аукциона в начале сентября. Ухаживать за парковой зоной организации предстоит до 31 августа 2026 года. На эти цели из бюджета выделен 21 млн рублей.