



27 августа вечером в Николаевске Волгоградской области очевидцы засняли крупный ландшафтный пожар. По информации волгоградцев, горит растительность на участке вблизи берега Волги. Информацию о возгорании подтвердили в МЧС России.

- В городе Николаевск горит сухая растительность на площади 1 га. Подразделения уже на месте, производят тушение, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, на текущий момент на месте работают 12 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

