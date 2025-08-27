Под Волгоградом за 85 млн рублей отремонтируют повреждённый паводком мост к хутору Рогачи





В Волгоградской области региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства готовится приступить к капитальному ремонту моста. Обновлено будет сооружение через реку Берёзовка, обеспечивающее доступность хутора Рогачи Даниловского района. Соответствующий аукцион был накануне опубликован на Госзакупках.

Подрядчику предстоит обновить само мостовое сооружение, укрепить откосы и кюветы, уложить новый асфальт на однополосной дороге и обустроить систему водоотведения.

Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2027 года. На капремонт моста региональные чиновники выделили 85 млн рублей. Подрядная организация будет определена на следующей неделе по итогу открытых конкурсных процедур.

Отметим, ранее в 2023 году сооружение было серьёзно повреждено во время весеннего паводка, а до этого местные жители жаловались на его аварийное состояние.

Фото из архива ИА «Высота 102»