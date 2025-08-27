«Дети – в детдом, я в колонию»: в Волгограде решат судьбу отца-одиночки, осужденного за оставление части





29 августа Волгоградский гарнизонный военный суд рассмотрит апелляционную жалобу участника СВО Руслана Жадаева на вынесенный в феврале 2025 года приговор – 5 лет лишения свободы. Мужчину, который добровольно отправился в зону специальной военной операции, обвинили в самовольном оставлении части (СОЧ) после того, как его супруга бросила четверых детей, сообщает V102.RU.

- Если приговор оставят в силе, я буду в колонии, а мои дети – в детдоме, - констатировал Руслан.



Напомним, об этой истории ИА «Высота 102» сообщало в публикации «Я детей спасал»: многодетного отца-одиночку из Волгоградской области обвинили в дезертирстве с СВО и дали 5 лет». Житель Жирновского района, работавший в своей деревне скотником, решил пойти на СВО, послушав обращение Владимира Путина по телевизору. Дети - 13-летний Ваня, 11-летняя Бэлла, 9-летний Саша и 8-летний Руслан – остались на тот момент с его женой. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось вернуться на гражданку, однако потом он еще дважды оказывался в зоне СВО. В феврале 2023 года он уже подписал контракт с Министерством обороны, однако во время эвакуации раненых с поля боя он серьезно повредил спину – у него отнялись левая рука и нога.



В конце лета 2023 года Руслан в волгоградском госпитале стал проходить ВВК от военной части, к которой был прикреплен. Именно в это время он узнал, что его жена стала злоупотреблять алкоголем. А в какой-то момент женщина, уставшая от жизненных тягот, и вовсе уехала в Москву за более легкой жизнью.



Мужчина помчался домой, где застал голодных и испуганных детей. Оказалось, что все деньги его супруга пропивала, оставив кучу долгов за продукты и коммунальные услуги.



Руслану пришлось устроиться на работу, чтобы начать выплачивать долги и содержать детей. Чтобы, например, младший сын мог заниматься с логопедом, мужчина ежедневно возил его в специализированный детский сад за 35 километров от дома. Спал в машине, потом таксовал по райцентру, а потом снова вез ребенка домой.



Все время, что мужчина занимался детьми, он был на связи с командованием военной части. А сложную ситуацию в семье подтверждал справками из районной администрации.



Однако летом 2024 года ему позвонили из военно-следственного отдела и заявили, что его разыскивают за самовольное оставление части. Руслана привезли в Волгоград на сборный пункт, где он провел около 3 месяцев без права передвижения. А детей поместили в Волжский социально-реабилитационный центр.

При этом мужчина успел развестись с женой и лишить ее родительских прав. Однако на закрутившуюся следственную машину это обстоятельство никак не повлияло.



В итоге мужчину осудили и приговорили его к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. В приговоре сказано, что он уклонился от прохождения военной службы, «желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей». Интересно, что при вынесении приговора судья «утешил» Руслана тем, что в колонии-поселении можно жить и с детьми.



Защита обжаловала приговор. По мнению адвоката Евгения Дерезы, суд не дал должную оценку всем обстоятельствам дела, назначив слишком суровое наказание Руслану Жадаеву.



Сейчас дети пока находятся с отцом, однако, если приговор оставят в силе, то их разлучат с отцом на долгие годы, поместят в госучреждение и будут искать им новые семьи.



