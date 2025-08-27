Под Волгоградом суд рассмотрит дело о чадящем заводе





Сегодня, 27 августа, во Фроловском городском суде Волгоградской области начались слушания по делу об административном правонарушении скандального завода. ООО «Донской электрометаллургический завод» привлекается к ответственности по ст.6.3ч.1 КоАП за нарушение действующих санитарных и гигиенических нормативов. По данной статье предприятию может грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Жители тем временем надеются, что чадящий завод остановят хотя бы на некоторое время, чтобы насладиться чистым воздухом. Напомним, после многочисленных жалоб жителей на черный дым, поднимающийся над предприятием, Росприроднадзор провел внеплановую проверку на заводе.



Был выявлен целый «букет» нарушений, в числе которых – работа в отсутствие комплексного экологического разрешения.

А до этого жители Фролово записали видеообращение к Александру Бастрыкину с просьбой помочь им решить экологическую проблему, так как местные власти игнорировали жалобы горожан. Интересно, что после записи видео одного из местных жителей вызвали в полицию для дачи пояснений по заявлению администрации Фролово, которая увидела в этом «нарушение общественного порядка и общественной безопасности».



