«Марсианские» пейзажи острова Голодный: в Волгограде на старых очистных распахивают бетонные поля

Экология 18.12.2019 21:11
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18.12.2019 21:11
На острове Голодный приступили к подготовительному этапу строительства новой станции биологической очистки - подготовке площадки под будущий объект. Журналист ИА «Высота 102» высадился на остров и увидел, что там происходит.
Сейчас рабочие разбирают старое бетонное «поле», которое так и не достроили в 90-е годы, предназначавшееся для регулирования состава и расхода сточных вод, поступающих на очистку. Объект незавершенного строительства общей площадью более 9 тысяч квадратных метров устарел и начал разрушаться, поэтому было решено возвести вместо него новый современный комплекс биоочистки.
В работах задействовано несколько единиц тяжелой спецтехники, включая гидромолот, с помощью которого рабочие демонтируют бетонное основание. Также для технического обеспечения работ на остров доставлены 3 гусеничных экскаватора, погрузчик, грузоподъемностью 5 тонн, самосвал, а также навесное оборудование для экскаваторов.
На очистные сооружения на острове Голодном поступают стоки из нескольких районов города.
Работы по возведению нового комплекса биоочистки будут проводится в два этапа: на первом рабочие возведут новый блок биологической очистки, на втором - здание дисковой фильтрации и илоуплотнители.
По плану, первый этап завершится в 2022 году. Основу нового комплекса биоочистки составят 8 специальных резервуаров – аэротенков со вторичными отстойниками, здание дисковых фильтров, а также илоуплотнители.
Общая площадь застройки составит порядка 4,5 га. Ряд сооружений будет выполнен в насыпи, для защиты от внешних воздействий насыпь будет укреплена георешеткой и засеяна многолетними травами.
После механической очистки стоки будут попадать в новый комплекс, где перемешиваться с активным илом - смесью микроорганизмов, способных расщеплять органические загрязнения, затем вода отстаивается и дезинфицируется. Производительность станции - 134 тыс. м3 стоков в сутки, все технологические процессы автоматизированы.
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