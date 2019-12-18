Происшествия 18.12.2019 13:26
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18.12.2019 13:26
В Волгограде вспыхнул пожар на территории завода "Титан - Баррикады". Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, небо заволокло черным дымом. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что около 11:50 поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как выяснилось, взорвался масляный трансформатор мощностью 40 МВт. Горело разлившееся моторное масло на площади около 150 квадратных метров. К месту незамедлительно прибыли пожарные. В 13:45 горение масла было ликвидировано. На месте происшествия работали 33 пожарных и более 10 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
В пресс-службе компании "Россети - Юг" сообщили, что в результате инцидента оборудование энергетической компании не пострадало: два трансформатора "МРКС Юга" находятся в работоспособном состоянии. Повреждение и возгорание произошло на оборудовании завода "Титан - Баррикады" - ГРУ 6 кВ, утверждают в пресс-службе. Нарушение в работе этого распределительного устройства и стало причиной случившегося.
Между тем, в районе завода Баррикады без света и воды остались жилые дома и соцобъекты. В настоящее время выясняется точное количество обесточенных зданий, также принимаются меры по восстановлению систем жизнеобеспечения.
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