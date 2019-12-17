Общество

В Волгограде проверили новогодние подарки от предпринимателя из Омска

Общество 17.12.2019 20:49
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17.12.2019 20:49


В Волгоград поступила партия новогодних подарков из Омска. Как сообщает ИА «Высота 102», для детей области индивидуальный предприниматель Владимир Матченко привез 113 тысяч 174 новогодних наборов. Специалисты управления Роспотребнадзора проверили содержимое наборов и пришли к выводу, что конфеты изготовлены с соблюдением технических условий, вредных добавок в сладостях не обнаружено. 
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в результате конкурентной закупки новогодних подарков удалось снизить начальную стоимость контракта почти вдвое – до 8 миллионов 821 тысячи рублей. Торг с известным волгоградским предприятием «Конфил» выиграл предприниматель из Омска. Он поставил в Волгоградскую область подарки стоимостью 77 рублей за каждый. 

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