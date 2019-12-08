Общество 08.12.2019 11:14
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08.12.2019 11:14
Комитет образования и науки Волгоградской области подписал контракт с поставщиком новогодних подарков для детей – индивидуальным предпринимателем Владимиром Матченко из Омска. Соответствующая информация, сообщает ИА «Высота 102», размещена на сайте госзаказов. Напомним, Владимир Матченко готов поставить в Волгоградскую область 113 тысяч 174 новогодних наборов со сладостями за 8 миллионов 821 тысячу рублей. Цена в результате торгов была снижена в два раза и стоимость одного подарка составила в результате 77 рублей.
Пока содержимое новогодних подарков остается неизвестным. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что предприниматель Владимир Матченко
буквально за три недели до объявления аукциона на поставку подарков избавился от статуса недобросовестного поставщика. В соответствующий реестр его внесли после истории с поставкой подарков в Ямало-Ненецком автономном округе.
В администрации Волгоградской области ранее заявляли, что пакет победителя аукциона полностью соответствовал предъявляемым требованиям и критериям отбора ФЗ-44. Убедиться в добросовестности исполнителя можно будет только при поступлении подарков в Волгоградскую область.
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