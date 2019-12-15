В Волгограде ищут мошенника со стеклянным глазом

Происшествия 15.12.2019 14:21
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15.12.2019 14:21
Мужчина в черной одежде обманул доверчивую пенсионерку, проживающую в Кировском районе Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», на днях незваный гость постучался в квартиру 73-летней женщины, представился Михаилом - знакомым мужа и попросил занять денег для оплаты эвакуации сломавшейся машины, груженой мясом. В итоге «Михаил», у которого, по имеющейся информации, правый глаз-стеклянный, исчез вместе с взятыми у пенсионерки 10 тысячами рублей. Идет розыск мошенника.
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