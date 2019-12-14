Происшествия

Под Волгоградом пятимесячная девочка получила ожоги, упав на трубу отопления

Происшествия 14.12.2019 08:26
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14.12.2019 08:26


В реанимационное отделение Старополтавской ЦРБ накануне была доставлена родившаяся в июле этого года малышка. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, у ребенка диагностирован термический ожог тела. По предварительной версии, девочка упала с дивана на горячую трубу водяного отопления.

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