Происшествия 14.12.2019 08:26
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14.12.2019 08:26
В реанимационное отделение Старополтавской ЦРБ накануне была доставлена родившаяся в июле этого года малышка. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, у ребенка диагностирован термический ожог тела. По предварительной версии, девочка упала с дивана на горячую трубу водяного отопления.
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В Волгограде покупатель с сайта объявлений напал на продавца телефона с ножом14.12.2019 10:19
Происшествия 14.12.2019 10:19
1124 7 Обсудить
Не соблюдающий дистанцию водитель устроил смертельное ДТП на трассе под Волгоградом14.12.2019 10:07
Происшествия 14.12.2019 10:07
1901 5 Обсудить
В Волгограде водитель иномарки протаранила четыре машины14.12.2019 09:53
Происшествия 14.12.2019 09:53
1272 Обсудить
В частном секторе Волжского школьница угодила под колеса автомобиля13.12.2019 15:07
Происшествия 13.12.2019 15:07
1123 Обсудить
Под Волгоградом клиент шиномонтажки расплатился за колеса фантиками банка приколов13.12.2019 13:17
Происшествия 13.12.2019 13:17
429 Обсудить
В Волгограде вскрыли нарколабораторию химика-марионетки13.12.2019 09:48
Происшествия 13.12.2019 09:48
1933 3 Обсудить
В Волгоградской области задержали браконьера за отстрел косули13.12.2019 08:51
Происшествия 13.12.2019 08:51
1910 1 Обсудить
В Волжском трое 14-летних подростков на угнанной "ГАЗели" пытались скрыться от полицейских11.12.2019 16:54
Происшествия 11.12.2019 16:54
3529 Обсудить
В Волгоградской области "вечеринка по-урюпински" закончилась автоугоном и ДТП11.12.2019 13:26
Происшествия 11.12.2019 13:26
1138 2 Обсудить
Названа причина ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом в Волгоградской области11.12.2019 10:42
Происшествия 11.12.2019 10:42
8965 12 Обсудить
Половина пассажиров перевернувшегося автобуса «Волгоград-Елань» попала в больницу11.12.2019 08:23
Происшествия 11.12.2019 08:23
8776 4 Обсудить
Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель волгоградской клиники «Движение» и члены его семьи (ВИДЕО)10.12.2019 15:51
Происшествия 10.12.2019 15:51
43687 11 Обсудить
В Воронежской области погибли пять человек в ДТП с автобусом из Волгограда10.12.2019 15:14
Происшествия 10.12.2019 15:14
5770 2 Обсудить
В Волгограде остановили грузовик с контрафактными Барби и куклами LOL10.12.2019 12:31
Происшествия 10.12.2019 12:31
2031 7 Обсудить
Бумага и песок: волгоградцы массово жалуются в полицию на обман продавцов в интернете10.12.2019 11:58
Происшествия 10.12.2019 11:58
3228 4 Обсудить
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