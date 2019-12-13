Суд незаконно повысил комфорт осужденного директора «Волжского бисквита»

Расследования 13.12.2019 16:12
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13.12.2019 16:12
Бывшему директору ООО «Волжский бисквит плюс» незаконно смягчили тяготы тюремной жизни. Волжский городской суд перевел Анатолия Свиридова, осужденного на 8 лет, из колонии общего режима в поселение. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, облсуд в апелляционном порядке проверил законность данного постановления. Инициатором повторного разбирательства выступила прокуратура.
Свиридов был осужден в сентября 2014 года. Его признали виновным сразу в нескольких преступлениях – мошенничестве, незаконном получении кредитов, злоупотреблении полномочиями, сокрытии денежных средств и имущества организации. Своими действиями они нанес ущерб компании на сумму 255 млн рублей. Суд обязал фигуранта дела также выплатить 1 млн рублей штрафа. В добровольном порядке он возместил лишь 20 тысяч рублей.
Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона отменил постановление Волжского горсуда, отказав в удовлетворении ходатайства об изменении вида исправительного учреждения.
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