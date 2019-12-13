Экономика 13.12.2019 15:35
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13.12.2019 15:35
Роста тарифов на услуги регоператора в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в будущем году, вероятнее всего, не будет. Об этом заявила сегодня председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Светлана Горелова на заседании общественного совета при ведомстве. Между тем, по ее словам, экспертиза тарифных расчетов не только регоператора, но и операторов по захоронению отходов (владельцев полигонов), пока не завершена. В следующем году для регоператоров предусмотрена возможность освобождения от НДС, и с такой просьбой уже обратились в комитет тарифного регулирования. С расчетом освобождения стоимости услуг от НДС тариф мог составить 562 рубля за кубический метр с ростом 0,8% к 2019 году. Однако, скорее всего, даже такого повышения в Волгоградской области в будущем году не будет.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», в администрации Волгоградской области обсуждается вопрос о повышении тарифов на основные коммунальные услуги с 1 июля 2020 года. Так, на тепло-, водоснабжение и водоотведение в разных муниципальных образованиях - не более 6,4%, на газ – не более 3%, на электроснабжение – не более 4,5%. Ранее правительство РФ установило для Волгоградской области предельный тариф изменения вносимой гражданами коммунальной платы на уровне 4%, однако предусмотрело возможность отклонения от заданной планки на 2,4% для муниципальных образований региона. В результате для 423 муниципалитетов величина предельного индекса составит 4,5%, для городских округов – 5%, а для 5 муниципальных образований Жирновского, Котовского и Среднеахтубинского района, где исторически сложилась низкая плата населения при высоком экономически обоснованном тарифе – 6,4%.
Фото из архива "Высоты 102".
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