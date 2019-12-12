Политика

Новый начальник УФСБ пришел в администрацию Волгоградской области

Политика 12.12.2019 15:49
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12.12.2019 15:49


Заместитель начальника  управления  кадров  Федеральной  службы безопасности Российской Федерации Сергей Шишкалов  представил губернатору Волгоградской области нового начальника Управления ФСБ России по Волгоградской области Игоря Голдобина. В рабочей встрече также принял участие генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, сообщает  ИА "Высота 102". О чем конкретно говорили  чекисты и губернатор, не разглашается. Пресс-служба администрации Волгоградской области предоставила видео без звука.
Напомним, Игорь Голдобин назначен на должность Указом Президента РФ. Ранее генерал-майор возглавлял УФСБ по Тамбовской области. 
Экс-руководитель волгоградского регуправления генерал- лейтенант Анатолий Гулевский избран на пост председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». 



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