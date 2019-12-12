Новый начальник УФСБ пришел в администрацию Волгоградской области

Политика 12.12.2019 15:49
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12.12.2019 15:49
Заместитель начальника управления кадров Федеральной службы безопасности Российской Федерации Сергей Шишкалов представил губернатору Волгоградской области нового начальника Управления ФСБ России по Волгоградской области Игоря Голдобина. В рабочей встрече также принял участие генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, сообщает ИА "Высота 102". О чем конкретно говорили чекисты и губернатор, не разглашается. Пресс-служба администрации Волгоградской области предоставила видео без звука.
Напомним, Игорь Голдобин назначен на должность Указом Президента РФ. Ранее генерал-майор возглавлял УФСБ по Тамбовской области.
Экс-руководитель волгоградского регуправления генерал- лейтенант Анатолий Гулевский избран на пост председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
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