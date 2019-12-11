В аппарате Волгоградской облдумы проводят аудит

Политика 11.12.2019 11:17
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11.12.2019 11:17
В преддверии планируемой реорганизации структуры аппарата Волгоградской областной думы проводится аудиторская проверка работы сотрудников, сообщает ИА «Высота 102». По поступившей от источника информации, аудит проводят специалисты государственно-правового управления администрации региона.
Аппарат Волгоградской областной думы является постоянно действующим органом регионального парламента, осуществляющим организационное, юридическое, информационное, аналитическое, кадровое, документационное, материально-техническое, социально-бытовое и хозяйственное обеспечение облдумы. В настоящее время руководителем аппарата Волгоградской областной думы является экс-глава Чернышковского района Владимир Шефатов. Его официальный доход, согласно декларации за 2018 год, составляет около 168 тысяч рублей в месяц.
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