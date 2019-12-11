Происшествия 11.12.2019 10:42
5234 3
11.12.2019 10:42
Уточнены обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария случилась примерно в 23-00 накануне на автомобильной дороге «Жирновск – Вешенская» Михайловского района. По предварительной информации, 46-летний водитель областного автотранспортного предприятия, управляя рейсовым автобусом «Неоплан», следуя по маршруту «Волгоград – Елань», на 127 км. автодороги в условиях тумана и гололеда не справился с управлением, совершил выезд на левую обочину, где автобус опрокинулся в кювет.
В результате ДТП четверо - двое мужчина, женщина и 14-летняя школьница - из шести находившихся в салоне автобуса пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на четвертом часу работы водителя. Предрейсовый технический осмотр транспортного средства и медицинский - водителя - пройден без нарушений. Автобус оборудован работающей системой ГЛОНАСС, тахографом, ремнями безопасности. Место ДТП очагом аварийности не является. Предварительной причиной аварии является несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движениям.
Реклама
Половина пассажиров перевернувшегося автобуса «Волгоград-Елань» попала в больницу11.12.2019 08:23
Происшествия 11.12.2019 08:23
7783 2 Обсудить
Друг семьи о погибшем в ДТП Олеге Соловьеве: "Он был байкером, музыкантом, серьезно занимался наукой"10.12.2019 18:42
Происшествия 10.12.2019 18:42
62991 17 Обсудить
Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель волгоградской клиники «Движение» и члены его семьи (ВИДЕО)10.12.2019 15:51
Происшествия 10.12.2019 15:51
39454 10 Обсудить
В Воронежской области погибли пять человек в ДТП с автобусом из Волгограда10.12.2019 15:14
Происшествия 10.12.2019 15:14
4687 1 Обсудить
В Волгограде остановили грузовик с контрафактными Барби и куклами LOL10.12.2019 12:31
Происшествия 10.12.2019 12:31
1789 7 Обсудить
Бумага и песок: волгоградцы массово жалуются в полицию на обман продавцов в интернете10.12.2019 11:58
Происшествия 10.12.2019 11:58
2895 4 Обсудить
Пострадавших нет: в Волгограде из сгоревшей маршрутки успели выбежать пассажиры10.12.2019 08:40
Происшествия 10.12.2019 08:40
8391 12 Обсудить
В Волгограде на Третьей Продольной в тумане столкнулись четыре машины09.12.2019 20:10
Происшествия 09.12.2019 20:10
6815 1 Обсудить
В Волгограде водитель «КамАЗа» устроил массовое ДТП09.12.2019 10:02
Происшествия 09.12.2019 10:02
2852 1 Обсудить
В Волгоградской области на выезде из Камышина в ДТП пострадали 4 человека, один погиб08.12.2019 19:16
Происшествия 08.12.2019 19:16
3252 1 Обсудить
По Волгограду шныряют мошенники с шубами08.12.2019 19:03
Происшествия 08.12.2019 19:03
5274 11 Обсудить
В Ворошиловском районе Волгограда назвали улицы, к жителям которых после аварии вернулось тепло07.12.2019 15:30
Происшествия 07.12.2019 15:30
2194 14 Обсудить
В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погиб07.12.2019 14:30
Происшествия 07.12.2019 14:30
8799 4 Обсудить
В Волгоградской области пьяного водителя на девятке остановили выстрелами07.12.2019 10:28
Происшествия 07.12.2019 10:28
3090 Обсудить
В Волгоградской области телефонные мошенники установили рекорд07.12.2019 09:38
Происшествия 07.12.2019 09:38
11381 6 Обсудить
Реклама