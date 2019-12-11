Происшествия

Названа причина ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом в Волгоградской области

Происшествия 11.12.2019 10:42
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11.12.2019 10:42


Уточнены обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария случилась примерно в 23-00 накануне на автомобильной дороге «Жирновск – Вешенская» Михайловского района. По предварительной информации, 46-летний водитель областного автотранспортного предприятия,  управляя рейсовым автобусом «Неоплан», следуя по маршруту «Волгоград – Елань», на 127 км. автодороги в условиях тумана и гололеда не справился с управлением, совершил выезд на левую обочину, где автобус опрокинулся в кювет.
В результате ДТП четверо - двое мужчина, женщина и 14-летняя школьница -  из шести находившихся в салоне автобуса пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу.  
Дорожно-транспортное происшествие произошло на четвертом часу работы водителя. Предрейсовый технический осмотр транспортного средства и медицинский - водителя - пройден  без нарушений. Автобус оборудован работающей системой ГЛОНАСС, тахографом, ремнями безопасности. Место ДТП очагом аварийности не является. Предварительной причиной аварии является несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движениям. 

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