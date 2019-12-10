Пострадавших нет: в Волгограде из сгоревшей маршрутки успели выбежать пассажиры

Происшествия 10.12.2019 08:40
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10.12.2019 08:40
На Спартановке в Волгограде сгорела маршрутка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание случилось в 7-07, пожарные потушили микроавтобус в 7-29. «Пострадавших нет», - уточнили в ведомстве. Маршрутка загорелась рядом с остановкой общественного транспорта. По свидетельствам очевидцев, пассажиры и водитель успели покинуть салон.
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