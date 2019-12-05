Репетиторов и парикмахеров Волгоградской области возьмут на налог





Государственная дума приняла в третьем чтении закон о введении специального льготного налогового режима для самозанятых граждан еще в 19 регионах страны. Как сообщает ИА «Высота 102», с 1 января 2020 года самозанятыми смогут стать жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономные округов и Республики Башкортостан.

«Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц)», — пояснял председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В соответствии с законом, для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре — для регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.



