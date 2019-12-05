Адыгея перегнала Волгоградскую область по доходам населения









Волгоградская область по итогам 2018 года расположилась на третьем месте по уровню среднедушевых доходов населения среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102», этот показатель составил в Волгоградской области 22813 рублей. Хуже ситуация только в Калмыкии – 17082 рубля и в Крыму – 21544 рубля. По данным Росстата, в других регионах ЮФО доходы населения больше, чем в Волгоградской области. Например, в Краснодарском крае этот показатель составил 34372 рубля, в Ростовской области – 29095 рублей, в Астраханской области – 23670 рублей, в Адыгее – 27553 рубля.

Среди регионов-соседей лучше показатель в Воронежской области – 30289 рублей, в Саратовской уровень среднедушевых доходов населения составил 21423 рубля.



