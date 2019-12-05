Аналитика

Адыгея перегнала Волгоградскую область по доходам населения

Аналитика 05.12.2019 11:45
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05.12.2019 11:45



Волгоградская область по итогам 2018 года расположилась на третьем месте по уровню среднедушевых доходов населения среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102», этот показатель составил в Волгоградской области 22813 рублей. Хуже ситуация только в Калмыкии – 17082 рубля и в Крыму – 21544 рубля. По данным Росстата, в других регионах ЮФО доходы населения больше, чем в Волгоградской области. Например, в Краснодарском крае этот показатель составил 34372 рубля, в Ростовской области – 29095 рублей, в Астраханской области – 23670 рублей, в Адыгее – 27553 рубля. 
Среди регионов-соседей лучше показатель в Воронежской области – 30289 рублей, в Саратовской уровень среднедушевых доходов населения составил  21423 рубля. 

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