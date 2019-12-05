Адыгея перегнала Волгоградскую область по доходам населения

Аналитика 05.12.2019 11:45
17555 10
05.12.2019 11:45
Волгоградская область по итогам 2018 года расположилась на третьем месте по уровню среднедушевых доходов населения среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102», этот показатель составил в Волгоградской области 22813 рублей. Хуже ситуация только в Калмыкии – 17082 рубля и в Крыму – 21544 рубля. По данным Росстата, в других регионах ЮФО доходы населения больше, чем в Волгоградской области. Например, в Краснодарском крае этот показатель составил 34372 рубля, в Ростовской области – 29095 рублей, в Астраханской области – 23670 рублей, в Адыгее – 27553 рубля.
Среди регионов-соседей лучше показатель в Воронежской области – 30289 рублей, в Саратовской уровень среднедушевых доходов населения составил 21423 рубля.
Реклама
В Волгоградской области подорожал главный ингредиент салата «Оливье»04.12.2019 11:32
Селяне Волгоградской области тратят больше горожан на медицину и транспорт02.12.2019 16:53
В Волгоградской области почти четверть работающих получает меньше 15 тысяч рублей02.12.2019 08:31
В Волгоградской области растет смертность от онкологии28.11.2019 21:15
Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ27.11.2019 11:37
В Волгоградской области падают доходы жителей, но растет зарплата27.11.2019 09:11
Волгоград в пятерке худших городов России по качеству жизни26.11.2019 17:07
В Волгограде конкуренция на рынке труда и зарплаты держат жителей "в тонусе"26.11.2019 12:32
В Волгоградской области подешевели «макарошки»21.11.2019 08:37
В Волгограде около 60 тысяч человек стали «полубезработными»20.11.2019 14:38
В Волгоградской области остановился процесс погашения долгов по зарплате19.11.2019 12:57
Волгоградцы оценили степень старания властей на благо горожан14.11.2019 09:25
Сбербанк подсчитал, сколько чаевых оставляют россияне07.11.2019 17:13
Волгоградская область реально отстала по зарплатам в ЮФО07.11.2019 11:08
"Труба по всем фронтам": чиновники объяснили желание волгоградцев "валить" из региона06.11.2019 17:13
Реклама