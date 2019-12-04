В Волгограде разбойник с топором вынес деньги из павильона микрозаймов

Происшествия 04.12.2019 10:30
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04.12.2019 10:30
Павильон микрофинансовой фирмы «ДеньгиАктив» стал объектом нападения разбойника. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось накануне вечером в Краснооктябрьском районе Волгограда. Известно , что мужчина в медицинской маске, угрожая топором сотруднице офиса, похитил из кассы деньги. Добычей стали примерно 11 тысяч рублей. Преступника ищет полиция.
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Происшествия 04.12.2019 10:03
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