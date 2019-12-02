Селяне Волгоградской области тратят больше горожан на медицину и транспорт





Расходы домашних хозяйств на оплату услуг в среднем за месяц на одного члена домохозяйства в городской местности составили 3867 рублей, в деревнях – 2821 рубль. Об это сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, где провели выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств во 2 квартале 2019 года.

В структуре расходов на оплату услуг наибольшую долю, как в городской, так и в сельской местности, составили расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг - 44,2% и 46,8% соответственно. Расходы на оплату бытовых услуг занимали 12,2% в городской местности и 11,6% в сельской местности.

Доля расходов на оплату услуг связи была выше у проживающих в сельской местности – 14,5%, в городской местности – 9,7%. Оплата услуг пассажирского транспорта занимала большую долю у жителей села – 12,4%, у горожан – 7,8%.

Расходы на медицинские услуги по структуре выше у селян, чем у горожан, 6,3% против 3,9%. Доля оплаты услуг учреждений культуры, организации отдыха и системы образования в общей сумме расходов на оплату услуг в городской местности составили – 6,9% и 8,4%, в сельской местности – 2,0% и 2,8%, соответственно.

Доля расходов на оплату прочих услуг, включая санаторно-оздоровительные услуги, составила у горожан 6,2%, у жителей сельской местности – 3,5%.



