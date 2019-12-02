В Волгоградской области тандем налоговой и прокуратуры «вывел из тени» 269 работников





По результатам совместной работы налоговых органов и прокуратуры по выводу заработанной платы «из тени» с начала текущего года удалось легализовать в Волгоградской области 269 работников. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, более 5 тысяч работодателей после проверок увеличили сотрудникам зарплаты, которые ранее были ниже установленного в регионе минимального размера.

На вопросы налоговиков и прокуроров были вынуждены отвечать руководители организаций и индивидуальные предприниматели, имеющие так называемые риски неформальной занятости. К данной категории относятся работодатели, виды деятельности которых предполагают обязательное наличие наемных работников, несколько объектов деятельности и/или контрольно-кассовой техники, заявляющих значительные обороты при отсутствии или небольшом количестве официально оформленного персонала.

В результате совместной работы удалось дополнительно увеличить на 150,7 миллиона рублей поступления налога на доходы физических лиц, страховых взносов – на 341,4 миллиона рублей. Обязательств по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам за прошлые периоды уточнено на общую сумму 71 миллион рублей.



